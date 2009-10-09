Ющенко торопит парламент с Порошенко
10:32, 09 октября 2009Политика
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Президент обратился с письмом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Верховную Раду с письмом, в котором просит народных депутатов рассмотреть его представление о назначении Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
По его словам, Президент в письме отмечает, что отсутствие руководителя МИД не позволяет подписывать важные документы.
В.ЛИТВИН предложил фракциям провести консультации по этому вопросу.
Как сообщал УНИАН, 7 октября Президент внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.
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