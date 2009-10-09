Ющенко торопит парламент с Порошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Верховную Раду с письмом, в котором просит народных депутатов рассмотреть его представление о назначении Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

По его словам, Президент в письме отмечает, что отсутствие руководителя МИД не позволяет подписывать важные документы.

В.ЛИТВИН предложил фракциям провести консультации по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Президент внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.