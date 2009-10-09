Дойдут ли у нардепов руки до кадровых вопросов?
09:59, 09 октября 2009Политика
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Обнародована повестка дня
Повесткой дня Верховной Рады Украины на сегодня предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов.
Как передает корреспондент УНИАН, повестка дня обнародована на стенде в кулуарах парламента.
В то же время, народный депутат Украины (фракция КПУ) Александр ГОЛУБ в разговоре с корреспондентом УНИАН отметил, что кадровые вопросы сегодня рассматриваться не будут.
Как сообщал УНИАН, вчера председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал, что парламент 9 октября не будет рассматривать кадровые вопросы.
По его словам, эта инициатива исходила от фракции БЮТ и якобы согласована с другими фракциями.
«По предложению БЮТ, завтра кадровые вопросы рассматривать не будем», - сказал В.ЛИТВИН.
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