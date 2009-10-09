Вашингтон рассматривает Украину как новую площадку для размещения РЛС в рамках новой архитектуры ПРО в Европе. Об этом пишет американская пресса.

Американские издания цитируют помощника министра обороны США по международной безопасности Александр Вершбоу. «Вершбоу добавил Украину в список возможных площадок для размещения радаров раннего предупреждения о ракетных пусках», пишет авторитетный еженедельник Defence News. По словам помощника министра обороны, украинские официальные лица «упоминали» о своем интересе в подобном участии, передает ИТАР-ТАСС. В Вашингтоне утверждают, что в отношении России американская администрация продолжает на всех уровнях подчеркивать свою заинтересованность в сотрудничестве с ней в области ПРО. В то же время, по мнению Вершбоу, в Москве проходит эйфория, которая охватила российских политиков после объявления об отказе Вашингтоне от размещения элементов системы ПРО в Польше и Чехии. Российские официальные лица, говорит Вершбоу, осознали, что новый план предусматривает развертывание у их границ еще большего количества ракет и кораблей, оснащенных зенитно-ракетными комплексами «Иджис».

Проблема противоракетной обороны, как ожидается, станет одной из центральных тем на переговорах с участием госсекретаря Хиллари Клинтон. Она приедет в Москву 13 октября.

Эхо Москвы