Губернаторский глинтвейн собрал более 150 тысяч долларов

Под музыку Штрауса, во внутреннем сквере Николаевского театра, очень напоминающим итальянский дворик во Львове, я прошлась по ковровой дорожке к столу с глинтвейном. Губернатор Александр Садыков в бабочке почтительно улыбнулся и протянул мне бокал: с праздником Святого Николая в городе Николаеве.

До этого он зажег елку на центральной площади и пожелал горожанам, чтобы их корабельный город, названный в честь великого святого, стал главным местом празднования дня Николая Угодника в нашей стране.

И у жителей города непременно это получиться. Ведь власти города и области решили отмечать его не кулуарным междусобойчиком, не просто народными гуляньями и роскошным салютом, какого я до сих пор не видела. Богатые люди города в этот день легко расставались с деньгами, жертвуя их для того, чтобы в детской больнице города было современное медицинское оборудование, и на проведение операций для двух маленьких погорельцев области – брата и сестры Михайлик.

Широкие благотворительные акции становятся традицией не только в Киеве, но и в регионах. Прибывший на бал коллега Садыкова, запорожский губернатор Евгений Червоненко рассказал, что за неделю до этого подобный бал прошел в Запорожье. Там часть полученных средств пошла на столичную больницу будущего, а часть – для Запорожской детской больницы. А одесский губернатор Иван Плачков сказал, что хочет перенять опыт николаевцев и, возможно, в будущем провести подобный бал в Одессе.

Входной билет на это мероприятие стоил десять тысяч гривен. Продано было порядка восьмидесяти билетов.

Я пригубила глинтвейн.

– Такой вкусный глинтвейн пила только в Австрии, – сделала я реверанс губернатору. – Казалось бы, ну что такого – подогретое вино с корицей и медом. А у меня так вкусно не получается.

– С удовольствием поделюсь секретом, – ответил Садыков. – Нужно добавлять гвоздику и обязательно – сухофрукты. Но главное: вино не должно закипеть. Я, кстати, пользуюсь нашим николаевским вином, для глинтвейна – лучше не найдешь: и содержание кислот и вкус – идеальны для такого напитка.

– Говорят, что вы в прошлом году пригласили всех на собственноручно сваренный суп.

– Да это был французский рыбный суп буабез. Мы заманили людей таким необычным способом, они заплатили за этот ужин очень большие деньги. Но благодаря этому вечеру было закуплено медицинское оборудование, с помощью которого мы смогли спасти семьдесят маленьких пациентов.

– Известный повар Папы Римского говорил, что вкусный обед можно приготовить на шесть персон, если людей больше, то это уже – столовая. Вы буабез на сколько людей готовили?

– Повар Папы Римского совершенно прав. Но мы готовили суп на пятнадцать человек, и мы очень старались, поэтому суп был действительно вкусный. Но пятнадцать персон – максимальное количество, на которое можно приготовить буабез, поэтому сегодня мы решили угощать всех глинтвейном. – В этот момент губернатор наливал горячий напиток главе Николаевского облсовета Татьяне Демченко.

– Для этого супа, наверняка, нужна какая-то средиземноморская рыба, а она в Черном море не водится, – предположила я, пока Садыков потчевал горячим вином директоров корабельных заводов.

– Да, для этого нужна рыба черт, которая водиться в Средиземном море, – согласился Александр Валериевич. – Еще – колючие морские ерши, но мы делали буабез из морепродуктов Черного моря. Это получилось достойно. Само приготовление достаточно сложное: сначала нужно подготовить рыбный бульон, который вариться три часа, а потом само приготовление занимает еще сорок минут.

Гости стали собираться в здании театра, где были расставлены столы. В программу бала входил ужин, концерт и благотворительный аукцион.

Между столами сновали официанты с блюдами. Один за другим выходили пары, участники известной телепрограммы «Танцы со звездами». А Валентина Степовая вызвала ну просто ажиотаж. Люди, чьи состояния измеряются цифрами с шестью нулями, сначала восхищенно слушали «адажио», а потом радостно подпрыгивали на стульях, когда Степовая исполняла старую песню из репертуара «Аббы» “Happy New Year”, переведенную на украинский язык.

Подошло время благотворительного аукциона. Первыми лотами шли картины николаевских художников. Вел аукцион телеведущий Илья Ноябрев.

Самой дорогой оказалась картина Андрея Антонюка (современный николаевский художник, основатель южноукраинской школы изобразительного искусства, чьи картины представлены во многих музеях мира, включая Третьяковскую галерею). Ее за 15200 гривен купил губернатор Николаевщины Александр Садыков.

Картину «Теплый сентябрь» приобрел за 5100 гривен Евгений Червоненко.

Оранжевая елочная игрушка с подписями Юрия Луценко ушла с молотка за тысячу гривен.

Две книги – художественные альбомы с дарственными надписями первой леди Катерины Ющенко ушли за три тысячи гривен каждая. А вот книга сказок А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА с автографом Президента Украины ушла за 4300 гривен.

За полное собрание дисков группы «Океан Эльзы» с дарственной подписью на каждом николаевские фаны выложили пять тысяч гривен.

Зато две пары боксерских перчаток братьев Кличко, к каждой из которых прилагались диски и книги братьев, ушли – за 5800 гривен Володины, за 3100 – Виталика.

Всего в результате аукциона было собрано 74 тысячи 200 гривен.

Заключительным подарком – призом за щедрость для николаевских бизнесменов – стало выступление Русланы Писанки. Одетая в матросский костюмчик, Руся исполнила танец с веслом. И со всей ответственностью могу сказать, что предварявший ее выступление балет юных муз в корсетах и чулочках в сеточку вызвал меньший восторг, чем танец невероятно грациозной и целомудренно одетой Писанки.

Маша Мищенко