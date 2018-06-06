Ющенко и Янукович обменялись любезностями на Дне милиции (фото)

В среду руководство государства отмечало День милиции. На праздничный концерт в Национальный дворец “Украина” пожаловали Президент Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович и другие официальные лица. Президент с премьером сели рядом и повели дружескую беседу.

Бок о бок стояли Ющенко, Янукович, бывший и нынешний министры Луценко и Цушко

Один из немногих случаев, когда в унисон...

Премьер рассказал Президенту о неконституционности указа о назначених в МВД

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Янукович продолжает убеждать Ющенко, чтобы тот подписал бюджет