Ющенко и Янукович обменялись любезностями на Дне милиции (фото)

Ющенко и Янукович обменялись любезностями на Дне милиции (фото)

15:05, 21 декабря 2006
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В среду руководство государства отмечало День милиции. На концерт во Дворец “Украина” пожаловали Виктор Ющенко, Виктор Янукович и другие официальные лица. Президент и премьер сели рядом и повели дружескую беседу...

В среду руководство государства отмечало День милиции. На праздничный концерт в Национальный дворец “Украина” пожаловали Президент Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович и другие официальные лица. Президент с премьером сели рядом и повели дружескую беседу.

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Фото Николая Лазаренко (УНИАН)
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