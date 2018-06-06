Ющенко и Янукович обменялись любезностями на Дне милиции (фото)
В среду руководство государства отмечало День милиции. На концерт во Дворец “Украина” пожаловали Виктор Ющенко, Виктор Янукович и другие официальные лица. Президент и премьер сели рядом и повели дружескую беседу...
В среду руководство государства отмечало День милиции. На праздничный концерт в Национальный дворец “Украина” пожаловали Президент Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович и другие официальные лица. Президент с премьером сели рядом и повели дружескую беседу.
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