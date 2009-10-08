В ПР хотят, чтоб Тимошенко порадовала украинцев внеплановыми выходными

Народный депутат Украины (Партия регионов) Юрий МИРОШНИЧЕНКО предлагает предоставить Кабинету министров возможность рекомендовать руководителям предприятий, организациям и учреждениям переносить рабочие дни работникам, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Об этом сказано в проекте закона о внесении изменений в ст. 67 Кодекса законов о труде Украины (относительно перенесения рабочих дней) №5187 от 2 октября 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно проекту закона, с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени, своим распоряжением Кабмин может рекомендовать руководителям предприятий переносить рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

«Кабинет министров выдает такое распоряжение не позже, чем за три месяца до даты первого рабочего дня, который переносится. Руководители предприятий, учреждений и организаций, в случае использования рекомендации Кабинета министров не позже, чем за два месяца до даты первого рабочего дня, который переносится, выдают приказ о перенесении рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации», - сказано в документе.

Специальный режим работы банков и их учреждений в отмеченные дни устанавливает Национальный банк Украины.