Ющенко: торпеды грузят кранами, какими уже и курятники не строят

Президент страны Виктор ЮЩЕНКО считает, что из-за недостаточного финансирования украинская армия дошла до критической черты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму после проведения тактических учений ВМС Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО обвинил в сложившейся ситуации в Вооруженных Силах страны премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

«Я не помню за свою жизнь такого некомпетентного отношения к армии, как бюджет 2009 года. Эти же ошибки повторяет бюджет 2010-го», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил, что если ситуация не будет исправлена, он не подпишет госбюджет-2010.

По его словам, из-за недостатка средств 88 самолетов и вертолетов «не могут подняться в небо», 70 кораблей и судов обеспечения не могут выполнять боевые задания, 40% бронетехники и артиллерии небоеготовны.

«Я хотел спросить премьер-министра, кому такая армия нужна? Или это заказ чей-то на таком пайке держать украинское войско», - сказал глава государства.

Он назвал систему правительственного финансирования армии проблемой №1, которая серьезно подрывает моральный, патриотический дух армии. Указывая на краны, которые были задействованы в погрузке торпед во время учений, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я думаю, что на строительстве курятников в Крыму они уже не используются».

Президент потребовал от премьер-министра профинансировать потребности Вооруженных сил страны в 2009 году. По его данным, сегодня они финансируются лишь на 62% от минимальной потребности. В.ЮЩЕНКО также заявил, что сегодня 25 военных городков фактически обесточены, из них три – полностью, а в 22-х, благодаря усилиям Генерального штаба, на несколько часов в день подается электроэнергия. В.ЮЩЕНКО заявил, что до конца года на потребности армии необходим 1 млрд. 500 млн. грн., чтобы обеспечить ее жизнедеятельность на уровне 2008 года. «И в этом есть дефицит», - сказал глава государства.