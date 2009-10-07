Винский: самым большим тормозом является Юлия Владимировна

Бывший министр транспорта и связи Украины, председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает безосновательной мотивацию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о его освобождении от должности министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, таким образом И.ВИНСКИЙ прокомментировал заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что основанием для его освобождения было невыполнение поручений премьер-министра по привлечению инвестиций.

«Сначала она обвинила меня в коррупции, а теперь, после того как КРУ три месяца просидело в Министерстве транспорта и связи Украины и не нашло в моей деятельности в должности министра никаких злоупотреблений, она обвиняет меня в том, что я не выполнял ее поручений», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Экс-министр подчеркнул, что в правительстве он был «первым и самым горячим сторонником привлечения инвестиций в транспорт и связь».

«Когда я был во главе министерства, мы подготовили 200 инвестиционных проектов», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ, добавив, что препятствием для их реализации стало отсутствие механизма привлечения инвестиций.

Экс-министр напомнил, что при его руководстве министерством на рассмотрение правительства был внесен проект Положения о порядке привлечения инвестиций, «который премьер-министр ТИМОШЕНКО шесть месяцев держала под сукном в правительстве».

И.ВИНСКИЙ добавил, что также во время его руководства были разработаны программы реформирования «Укрзализныци», «Укравтодора», законопроект о морских портах и Воздушном кодексе, тоже «проваленные» затем в правительстве или в парламенте.

«Премьер-министр не дала реализовать ни одной реформы, не посодействовала ни пальцем привлечению инвестиций в отрасль транспорта и связи. Поэтому я утверждаю, что самым большим тормозом для развития, по крайней мере, этой отрасли является сама Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

«Я уже четвертый месяц не возглавляю Минтранссвязи, в министерстве проведены масштабные чистки, чтобы избавиться от «людей ВИНСКОГО», в том числе и обязанности министра исполняет человек, поставленный на эту должность лично Юлией ТИМОШЕНКО, а премьер-министр жалуется, что ее поручение «до сих пор не выполнено». Юлия Владимировна, кто же вам теперь мешает?!» - риторически спросил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что И.ВИНСКИЙ был освобожден от должности министра транспорта и связи из-за невыполнения ее поручений по разработке инвестиционных проектов.