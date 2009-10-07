Ющенко велел сделать невыездными должников Укрпромбанка и «Надра»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Государственной пограничной службе Украины (Госпогранслужбе) ввести запрет на выезд из Украины компаний и физических лиц, которые имеют неурегулированную кредитную задолженность перед «Укрпромбанком» и банком «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поручением Президент обратился к представителям Нацбанка во время совещания с банкирами, посвященного ситуации вокруг «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Все, кто имеют неурегулированные отношения в части погашения кредита перед этими двумя банками, должны быть лишены возможности выезда из Украины до полного погашения своих обязательств», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководству Госпогранслужбы.

При этом он отметил, что данный запрет должен касаться как юридических, так и физических лиц – крупных недобросовестных заемщиков «Укрпромбанка» и банка «Надра».

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил Национальному банку Украины в пятидневный срок провести переговоры с заемщиками «Укрпромбанка» и банка «Надра» и подготовить график погашения ими кредитной задолженности, а Генпрокуратуре – сформировать черный список заемщиков этих двух банков, которые откажутся погашать просроченную задолженность.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытками 4,603 млрд. грн., 2008 год – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

Сегодня, 7 октября, премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что «Укрпромбанк» будет ликвидирован, а его активы и пассивы будут переведены в «Родовид Банк».

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.