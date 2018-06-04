Результаты разблокирования Рады: пока толстый похудеет, худой – сдохнет

Многие из обозревателей уже и не ожидали разблокирования парламента до президентских выборов. Казалось, ситуация всех устраивает: и тех, кто блокирует, и ту, которая «работает». Каждый работал на свой электорат. Однако нашелся недовольный политик, для которого основная «рабочая площадка» для пиара – это парламент. А именно – его спикер Владимир Литвин. Однако площадка – постоянно в нерабочем состоянии. А тут избирательная кампания на носу...

Поэтому и неудивительно, что якобы компромиссный законопроект, который предусматривал повышение социальных стандартов, внес именно представитель фракции блока Литвина Олег Зарубинский. И «регионалы» немедленно заявили о готовности его поддержать. Ведь им светила имиджевая победа – «мы добились своего!» Что касается коммунистов, тем сам Карл Маркс велел “повышать благосостояние трудящихся”. Хотя бы на бумаге. А тут и в НУ–НСе вырисовывалась благоприятная картина: часть фракции не прочь «завалить» Тимошенко. Кроме того, там есть довольно много депутатов (в том числе потенциальных кандидатов в президенты), которые очень хотят понравиться электорату.

Вот и набралось 234 голоса, чтобы вернуться к голосованию карточками (ну никак у «регионалов» не набиралось живых рук), и 259 – за проект Зарубинского. Литвин провел эти голосования в темпе «блиц». И работа парламента была разблокирована.

Какие же реальные результаты дало это разблокирование? (Оставим за скобками вопрос – кто победил в пиар-сражении вокруг «важного и актуального» информационного повода).

Откровенно говоря, никчемные. И в значении слова «никчемный» – «тот, который не отвечает определенным требованиям; плохой», и в значении – «незначительный, несущественный».

Попринимали решения, которые иначе как жалкими и не назовешь. Например, аж 309 голосов депутаты дают за принятие в первом чтении проекта постановления «О предотвращении нарушения права на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса». Проект предлагает считать недопустимой «остановку производства, сокращение численности работников предприятия, уменьшение размеров оплаты труда таких работников, принуждение их к оформлению отпусков без сохранения заработной платы». Авторы явно забыли включить сюда еще и девять христианских заповедей – считать недопустимым убийство, перелюбодеяние, кражи... Просто сотрясение воздуха пустой риторикой. «Плохое» и «несущественное»...

Но по крайней мере не проголосовали за маниловский мораторий на повышение тарифов на ЖКУ, лекарства, газ и другие товары первой необходимости. Похоже, однако, не потому, что постеснялись махрового популизма, а потому, что не хотели лишнего пиара для автора этой «плодотворной» идеи Литвина.

Никчемный и проголосованный в первом чтении проект Зарубинского. Интересная вещь: Николай Азаров, главный экономический мыслитель Партии регионов, с возмущением рассказывает о том, что ситуация с выполнением бюджета за 2009 год, невзирая на победные реляции правительства, является катастрофической. “Невзирая на слова о выполнении бюджета на 100 и больше процентов, за 9 месяцев собранно 107 миллиардов, а до конца года нужно собрать 185”.

Отметим – это при нынешних социальных стандартах такое «гузно» с бюджетом выходит. А на бюджет-2009 нужно будет «навесить» еще, по разным оценкам, от 3 (Папиев) до 8 (Турчинов) миллиардов гривен (истина, очевидно, как всегда, где-то посередине).

И где логика? Почему так радуются «победе» регионалы? Демонстративное уменьшение зарплат депутатам и высокопоставленным чиновникам в масштабе страны – как слону дробина. Между тем, реальных источников финансирования этих миллиардов Зарубинский не приводит – их поиск милостиво поручается правительству и бюджетному комитету парламента. В условиях кризиса эта задача выглядит, мягко говоря, нереальной.

Потому приходится согласиться со мнением подавляющего большинства экспертов – деньги можно лишь эмитировать (а работу – имитировать). Конечно, вызвав всплеск инфляции. Кроме того, усилится нагрузка на фонд зарплаты, который предприниматели и без того наполняют с огромными проблемами и часто с опозданием. В итоге предприятиям «светят» банкротства, а работникам – массовая безработица.

Странно также, что в проекте не предусмотрено адресности повышения зарплат и пенсий. Следовательно, сработает принцип пропорциональности: у кого высокие зарплаты, у тех они станут ощутимо выше. А низкие зарплаты и вырастут в незначительной мере. И их быстро и качественно сожрет инфляция. Пока толстый похудеет, худой – сдохнет.

Вот такие невеселые итоги может иметь разблокирование работы парламента. Радует лишь одно: принятый в первом чтении проект никчемный именно в значении «незначительный, несущественный».

Даже если он пройдет второе чтение и будет подписан Президентом (а Виктор Андреевич, судя по всему, не упустит шанса насолить Юлии Владимировне), его просто не будут выполнять. И причина будет простой и полностью реальной – отсутствие средств. А после президентских выборов он умрет естественной смертью, как и многие другие популистские законы скончались до него. Безразлично, кто те выборы выиграет.

Параллельно правительство будет делать вид, что выполняет бюджет-2010. Такой же никчемный, как и проект Зарубинского. Будет рисовать оптимистичные цифры, выдавать ура-победные месиджи.

А люди опять должны будет выживать и барахтаться самостоятельно в этом немилосердном к ним мире, не надеясь на помощь ни одной из ветвей нынешней власти.

И делать выводы. Хочется надеяться…

Петр Осадчук