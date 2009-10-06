Тимошенко напомнили, что сначала была крестная мука, а затем – воскресение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает идею открытия в Киеве постоянного представительства Вселенского Патриархата.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата - митрополитом Франции (Галльским) ЭММАНУИЛОМ, старшим секретарем Священного Синода Вселенского Патриархата архимандритом ЭЛПИДОФОРОМ (ЛАМБРИНИАДИСОМ) и священником Василием ПАПАФАНАСИУ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что поддерживает идею открытия в Киеве постоянного представительства Вселенского Патриархата, и выразила убеждение, что это благородное дело получит в Украине поддержку всех церковных конфессий, всех ветвей власти и представителей всех политических сил.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для Украины объединение православия было бы эпохальным событием. «Я всем сердцем хочу этого. Это позволило бы Украине стать на порядок сильнее. Народ Украины является высокодуховным, верующим, и для нас единство православия очень важно, потому что одновременно это и единство государства», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, по ее словам, объединение всех православных конфессий в Единую Поместную Православную Церковь должно происходить эволюционно, без какого-либо давления, в частности со стороны власти. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство Украины наладило системное сотрудничество со Всеукраинским советом церквей, и ни одного решения, связанного с функционированием религиозных организаций, не принимает без согласования с этим Советом.

В свою очередь, Митрополит ЭММАНУИЛ передал премьер-министру Украины приветствия от Патриарха Вселенского ВАРФОЛОМЕЯ и отметил, что Вселенский Патриархат поддерживает и благословляет ее на служение Украине и добрые дела во имя своей страны. «Мы поддерживаем Вас в Вашей борьбе, и Вы имеете благословение Священного Синода. И помните, что сначала была крестная мука, а затем – воскресение», - сказал он.

Митрополит ЭММАНУИЛ также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО известна в мире тем, что последовательно выступает за объединение украинских церквей. «Мы благословляем вас также на продолжение работы в этом направлении», - сказал он.