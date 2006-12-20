Памятник воинам УПА в Харькове будет восстановлен уже сегодня

Провокацией, которая будет иметь далекоидущие последствия, назвал снесос памятного знака воинам УПА в Харькове начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной и мобилизационной работы облгосадминистрации Александр НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, так прокомментировал А.НЕЧИПОРЕНКО снесос памятного знака воинам УПА в Молодежном парке, который совершили сегодня ночью неизвестные.

«Эта серьезная провокация, которая осуществлена в день милиции, вероятно, будет иметь далекоидущие последствия», - сказал А.НЕЧИПОРЕНКО, отметив, что «война памятников - самое последнее дело». «В разных уголках нашей большой страны люди по-разному относятся к определенным историческим событиям и лицам. Очень бы не хотелось, чтобы эта провокация повлекла за собой войну памятников по всей Украине», - сказал А.НЕЧИПОРЕНКО.

Коснувшись вопроса о флаге с символикой Евразийского союза молодежи, который был оставлен в Молодежном парке на месте происшествия, начальник управления сообщил, что руководитель союза МЕДИНСКИЙ заявил ему во время телефонного разговора, что «ни он, ни его организация не имеют никакого отношения к сносу этого памятника».

По информации А.НЕЧИПОРЕНКО, правоохранительные органы проводят расследование, и по факту происшествия, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Он также сообщил, что памятный знак будет установлен на прежнем месте уже сегодня вечером.