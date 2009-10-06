Министерство образования проверяет, настоящий ли у Кислинского диплом

Министерство образования и науки Украины по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО проводит проверку достоверности диплома заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В Министерство образования и науки поступило поручение, которое сейчас рассматривается», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ направил премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО депутатское обращение относительно использования заместителем председателя СБУ А.КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе.

В обращении содержится просьба поручить провести служебное расследование в отношении госслужащего 1-го ранга А.КИСЛИНСКОГО, который ранее работал также заместителем главы Секретариата Президента.

Кроме того, соответствующее обращение направлено и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

В то же время, в информационной системе Министерства образования и науки Украины не имеется данных о дипломе заместителя председателя Службы безопасности Украины А.КИСЛИНСКОГО, который он получил в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко в 2000 году. Об этом свидетельствует проведенная УНИАН проверка документа о высшем образовании, которую можно сделать в открытом доступе на официальном сайте информационно-производственной системы «Образование» МОН Украины в Интернете по адресу: www.osvita.net.

Сам заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ в интервью УНИАН 2 октября не ответил четко на вопрос, заканчивал ли он исторический факультет Национального университета им. Т.Шевченко. Он заявил, что его диплом настоящий и просил дождаться, пока пройдут проверки. “Я еще раз подчеркиваю, что мой диплом настоящий. Дальше о чем-то я буду говорить только тогда, когда у меня будет информация, каким образом господин МОСКАЛЬ получил эту справку из университета, почему она возникла и почему она именно такая...”.

В то же время на вопрос ”Можете ли вы рассказать что-то о своей учебе: кто был руководителем вашей дипломной, вашим куратором или методистом? Какая тема вашей работы?” А.КИСЛИНСКИЙ ответил: “Я бы вам это рассказал, но это будет трактоваться проверкой как давление... Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы я вам рассказывал о своей молодости, о своем университете, о своих преподавателях. Я это расскажу в своем объяснении, которое буду давать Главной государственной службе. Потому что я являюсь не политиком, я являюсь не публичной персоной, я являюсь государственным служащим”. “... Я буду отчитываться перед своим работодателем – какое имею образование, чем я его подтверждаю и чем оно мне помогает в моей работе”, - сказал заместитель председателя СБУ. А на уточняющий вопрос, учился он или нет в НУ им. Шевченко, А.КИСЛИНСКИЙ сказал: “Мой диплом настоящий! Точка”.