Ющенко призвал Цушко продолжить дело Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает нового министра внутренних дел Василия ЦУШКО продолжить реформы, начатые его предшественником Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на торжествах по случаю 15-й годовщины милиции Украины.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что милиция состоялась как эффективный инструмент гарантирования безопасности людей и страны. “В правоохранительной среде уже вызрели новые здоровые силы, для которых понятие обязанности и чести являются нерушимыми, жизненными, а не декларативными”, считает Президент. Он отметил, что произошло очищение милиции. В частности, было разоблачено преступлений на общую сумму 30 млрд. грн., привлечено к ответственности 900 руководителей органов власти и 700 депутатов.

Также милиция пошла на путь очищения от оборотней – возбуждено более тысячи уголовных дел, отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил благодарность и высоко оценил результаты работы предыдущего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, который присутствовал на торжествах. «Как Президент Украины я выражаю глубокую благодарность вам за вашу службу. Я говорю слово искренней благодарности предыдущему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и я высоко ценю результаты его работы. Я призываю нового министра Василия ЦУШКО продолжить начатые реформы, желаю искренне ему успехов, последовательности и главное – твердости в своей очень нелегкой, особенно сегодня, позиции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В ходе речи Президент высказался за глубинные реформы правоохранительных органов. В то же время он убежден, что для дальнейших системных изменений нужен критический анализ реального состояния дел по обеспечению правопорядка в стране. По словам В.ЮЩЕНКО, является актуальным вопрос экономической безопасности государства.

По его мнению, приоритетом милиции должна стать защита малого и среднего бизнеса от давления криминальных структур.

Также, по словам Президента, необходимо обратить особое внимание на банковскую сферу, борьбу с оргпреступностью в сфере земельных отношений.

Президент отметил, что сегодня не придает оптимизма ситуация по борьбе с коррупцией. «Реформа должна обеспечить демократизацию и деполитизацию милиции. Необходимо продолжить построение европейского Министерства внутренних дел, способного эффективно противодействовать преступности и выполнять функции предоставления социальных услуг народу – услуги предоставления безопасности, прав и свобод людей. Эти задачи могут выполнить лишь хорошо подготовленные кадры. Я требую от каждого из вас честности перед собой, народом и Украинским государством. Лишь вы можете гарантировать спокойствие, ежедневную безопасность украинского народа», - отметил Президент.

Президент поздравил правоохранителей с их профессиональным праздником. «Для меня большая честь от имени государства поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Думаю, трудно переоценить значение и важность правоохранительного труда для украинского общества», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что у правоохранителей тяжелая, часто неблагодарная, сложная миссия. «Вы стоите на защите человека и закона, от вас в значительной мере зависит защищенность политического, экономического и социального строя нашего государства. Вы - угроза для преступников, и очень часто прямая мишень для преступников. И наиболее обидно то, что среди этих преступников есть многие те, кто создал для себя условия неприкосновенности», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент наградил государственными наградам ряд работников милиции. Указ о награждении зачитал экс-министр Ю.ЛУЦЕНКО, которого зал встретил бурными аплодисментами.