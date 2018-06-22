Россия хочет выяснить, кто отвечает за Украину

Российский президент Владимир Путин собирается отправиться в свою первую поездку в Украину со времени назначения пророссийского премьер-министра Виктора Януковича. В последний раз господин Путин был в Киеве почти два года тому назад – и тогда положение вещей очень отличалось от нынешнего.

Помарачевая революция продвинула к власти прозападного Виктора Ющенко, который нанес в ожесточенной борьбе поражение господину Януковичу, кандидату, которого публично поддержал Кремль.

В пятницу российский лидер может рассчитывать на теплый прием со стороны премьер-министра.

Ожидается, что главным пунктом повестки дня будет энергетика с большим количеством соответствующих соглашений, которые необходимо подписать.

Список пожеланий Кремля Выбор времени этой поездки является символическим. Почти год назад спор относительно цены, по которой Украина платила за газ, привел к немедленному сокращению поставок со стороны Москвы.

Это наслало холод на Европу, которая получает большую часть российского газа через газопроводы Украины. Господин Янукович помог в переговорах относительно соглашения с Москвой на 2007 год, которое подразумевает, что повторения газового кризиса в день Нового Года не будет.

Украина продолжает платить значительно ниже среднеевропейского уровня за получаемый российский газ.

Имели место интенсивные спекуляции на тему того, были ли сделаны какие-то политические уступки со стороны Украины, чтобы достичь этого соглашения.

„Президент Путин приезжает в Киев, чтобы заняться бизнесом с правительством Януковича. Газотранспортная сеть Украины – на верхней позиции списка пожеланий Кремля” – говорит киевский аналитик Иван Лозовый. „Москва хочет взять ее под контроль – и это является составляющей частью более масштабного стремления расширить зону своего влияния в бывшем Советском Союзе”.

Господин Путин должен провести переговоры с Президентом Ющенко. Одна из главных целей – улучшить отношения, которым был нанесен ущерб в ходе Помаранчевой революции 2004 года.

Как лидер Украины, господин Ющенко поставил свою страну на прозападный курс к НАТО и ЕС.

Сравнивая с последним визитом в Киев господина Путина, настроения в данный момент очень отличаются.

Борьба за власть Многие сторонники Помаранчевой революции все больше разочаровываются медленным темпом реформ, а популярность Президента резко упала.

На парламентских выборах ранее в этом году господин Янукович, который декларировал много дружеских в отношении Москвы политических положений, получил наибольшую долю голосов.

Но это не значит, что российский президент получит все, что он захочет.

Господин Янукович согласился продолжить повестку дня внешней политики Президента Ющенко, чтобы быть назначенным на должность премьер-министра, хотя его обязательства по этим договоренностям вызывают определенное сомнение.

„Янукович показывает то, что мы называем „многовекторным подходом”, - говорит оппозиционный парламентарий Григорий Немыря. „Он хочет иметь на своей стороне и Россию, и Запад. Это похоже на то, что он доит двух коров одновременно”.

Господин Янукович хочет замедлить работу, направленную на получение членства в НАТО.

Он также благосклонно относится к Единому экономическому пространству, торговому блоку России, Беларуси, Казахстана и Украины. Но членство в нем, вероятно, повредит возможностям его страны присоединиться к ЕС.

С другой стороны, он не является полностью человеком Москвы.

Господин Янукович неоднократно говорил, что он сторонник присоединения к ЕС и именно благодаря его парламентариям Украина – на пороге к членству во Всемирной торговой организации.

„Сейчас он – премьер-министр, и Россия не уверена, является ли он той персоной, которую они хотели”, - говорит Иван Лозовый. „Кремль не доволен, потому что Янукович отказывается упасть на спину и притворяться мертвым”.

Многие здесь считают, что Украина не собирается возвращаться в Россию, но скорость ее интеграции с Западом не будет настолько высокой, как обещал господин Ющенко.

Давление на Ющенко

Поездка господина Путина приходится на тяжелый период внутренней жизни страны. Происходит эскалация борьбы за власть между Президентом Украины и премьер-министром.

Президент Ющенко выглядит все больше маргинализированным. Он теряет полномочия, которые отходят к Януковичу.

Недавно депутаты парламента освободили от должности министра иностранных дел, близкого союзника Президента – этот шаг сам Ющенко считает незаконным.

Побаиваются, что эти споры могут в конечном итоге привести к досрочным парламентским выборам.

„Москва должна знать, какие отношения существуют между Януковичем и Ющенко”, - говорит Леонид Кожара, член парламента и советник премьер-министра по вопросам внешней политики. „Россия хочет выяснить, кто отвечает за Украину”.

Хелен Фокс, Би-Би-Си

С английского перевел Николай Писарчук