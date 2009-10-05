В БЮТ сказали, чего потребуют в первую очередь, если ПР разблокирует Раду

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует завтра первым вопросом повестки дня заседания парламента рассмотреть кадровые предложения, касающиеся ротации в Кабинете министров.

Об этом сегодня во время согласительного совета в Верховной Раде заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, если фракция Партии регионов даст возможность завтра парламенту работать и не будет прибегать к блокированию, то кадровые вопросы надо рассмотреть в первую очередь. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, эти вопросы не нуждаются в дополнительном обсуждении, и их надо решить, чтобы «правительство смогло эффективно работать».

Кроме того, добавил А.КОЖЕМЯКИН, БЮТ требует рассмотрения законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности и льгот.