Вехи недели: самонадеянный Ющенко, многообещающая Тимошенко и неизменный Янукович

Виктор Ющенко заверил журналистов, что выиграет президентские выборы. Юлия Тимошенко рассыпалась в обещаниях перед работниками бюджетной сферы. Виктор Янукович дал понять, что не отступится от идеи повышения социальных стандартов.

Попытка провести самый крупный приватизационный аукцион года обернулась провалом. В борьбе за право стать владельцем Одесского припортового завода сошлись всего три компании, и победителем стала «Нортима», связанная с группой «Приват». Ее представители предложили за ОПЗ 5 миллиардов гривен при стартовой цене в 4 миллиарда. Однако комиссия Фонда госимущества отказалась утвердить итоги аукциона, дав понять, что столь лакомые кусочки государственной собственности отдавать задаром не собирается. Премьер-министр Юлия Тимошенко и вовсе обвинила участников аукциона в сговоре с целью не платить справедливую цену за предприятие. «Приватовские» юристы уже готовятся бороться за право собственности в суде, но схватка за предприятие определенно не завершится до конца президентской гонки.

Один из ее будущих участников, действующий глава государства, осудил попытку продажи промышленного гиганта в условиях кризиса и без надлежащей подготовки. В ходе традиционной пресс-конференции Виктор Ющенко был довольно энергичен и даже самоуверен. Он пообещал выиграть президентские выборы и дал понять, что не обращает внимания на рейтинги популярности. Вряд ли Виктор Андреевич взял на вооружение олимпийский принцип «Главное – не победа, а участие», скорее, не стремится обнадеживать оппонентов раньше времени. Но если глава государства считает административно организованные обсуждения президентского проекта Конституции на местах бурной народной поддержкой, то разочарование 17 января может быть очень жестоким. Кстати, верная Вера Ивановна вбросила в информационное пространство еще один «правильный» тезис. Дескать, президентские выборы станут борьбой не личностей, а мировоззрений.

У Юлии Тимошенко с мировоззрением, следует полагать, все в порядке. Премьер обратилась к чаяниям работников бюджетной сферы. Правда, повысить минимальные социальные стандарты лидер БЮТ наотрез отказывается – на это в бюджете нет денег. Зато для точечных повышений зарплат библиотекарям, учителям (представители этих профессий отпраздновали профессиональные праздники на минувшей неделе), врачам средства изыскать удалось. Кроме того, Юлия Владимировна с президентским размахом обещает вступление в следующем году в силу Бюджетного кодекса, заветированного Виктором Ющенко. Премьер энергично призывает к увеличению финансовой самостоятельности и территориальных общин, и школ. Еще немного – и на предвыборных бело-сердечных знаменах мы увидим призыв к обеспечению финансовой самостоятельности каждой украинской семьи. Главное – чтобы в процессе раздачи обещаний их сумма не вышла за общий размер расходной части Государственного бюджета.

Виктор Янукович остается непоколебимым в своем стремлении поднять социальные стандарты уже сегодня. Без решения этого животрепещущего вопроса «регионалы» не собираются разблокировать работу Верховной Рады. Их лидер даже отметил, что «антинародный парламент стране не нужен». На этот словесный выпад остро отреагировал лидер Народной партии, спикер законодательного органа Владимир Литвин. По его убеждению, Партия регионов сознательно расшатывает основы государственности. Владимир Михайлович к тому же дал понять, что фаворитов президентского марафона ожидает падение рейтингов, что, по идее, должно благоприятно отразиться на его шансах выиграть борьбу за главный пост в стране.

Правда, бездельничали на минувшей неделе далеко не все депутаты. Например, шеф крымской милиции Геннадий Москаль в очередной раз вышел на всеукраинский уровень: продемонстрировал ответ на депутатский запрос, который дает основания сомневаться в легитимности получения зампредом СБУ Андреем Кислинским диплома о высшем образовании. Пикантности ситуации прибавляют два обстоятельства: по долгу службы Кислинскому не с руки разыгрывать Джеймса Бонда в шароварах, да и многие до сих пор помнят его обличительные выпады в адрес Юлии Тимошенко. Москаль на этом вряд ли успокоится, поскольку хорошо понимает, что накануне президентских выборов мелочей в политике не бывает.

Готовы к борьбе за кресло главы государства и коммунисты. Ради партийного съезда прервал медовый месяц их лидер-молодожен Петр Симоненко. Ему было крайне важно провести форум коммунистов, на котором его не просто выдвинут кандидатом в президенты, но и не прозвучат новые упреки. Петр Николаевич, кстати, в случае победы обещает институт президентства отменить. Первый секретарь ЦК КПУ не исключает проведения досрочных парламентских выборов, в которых примет участие фактически оформленный Левый блок.

На фоне общей внешнеполитической беспомощности Украины отрадным фактом выглядит назначение нового американского посла в Киеве. Президент Барак Обама объявил, что им станет Джон Тефт – опытный дипломат, успевший поработать в Литве и Грузии. По всей видимости, это назначение должно немного приободрить немногочисленных сторонников евроатлантической интеграции в коридорах украинской власти.

Евгений Магда