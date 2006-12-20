Ющенко заявляет, что был отравлен на даче Сацюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

Об этом Президент заявил в интервью газете «Известия в Украине» (№77 от 20.12.2006г.).

«Диоксин, которым меня отравили, изготовляют в трех странах мира, но не в Украине. Корни моего отравления не здесь. Расследование показало, что его планировали за границей. Меня отравили на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира САЦЮКА», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также раскрыл детали своего пребывания в реанимации после отравления: «Я сутками просил обезболивающее, но мне его не давали - в организме была критическая доза яда, анестезия вызвала бы кому. Я выдержал то, что не смогли бы миллионы людей. О том, что на самом деле я испытал, никто не знает. Каждый раз я выхожу на публику сильным, молодым и здоровым. Я никому не рассказывал, что, увидев меня после отравления, мама попала в больницу и через три месяца умерла. Она все меня спрашивала: "Витя, что происходит?”. Я ничего не мог ей объяснить».

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что для «профессионального прокурора» завершение расследования этого дела, как и дела Гонгадзе, «не составило бы проблемы».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодняшний существует достаточно доказательств в деле о его отравлении для установления виновных, «чтобы прийти с наручниками и забрать людей». Дальше, сказал он, наступает «оценка действий» Генпрокуратуры, есть ли воля у этих людей довести расследование до конца. В.ЮЩЕНКО сказал, что будет очень корректными методами настаивать, чтобы Генпрокуратура выполнила свой конституционный долг и завершила расследование, назвав виновных.

15 декабря генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что дело об отравлении В.ЮЩЕНКО на сегодняшний день является не раскрытым и ему «неизвестно в данный момент кто совершил это преступление».