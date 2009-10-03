Сторонники Януковича собрали 150 тыс. подписей в Одессе

Общественное движение «За Одессу, за Януковича!» собрало 150 тыс. подписей граждан в поддержку лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА как будущего кандидата в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня на митинге сторонников лидера Партии регионов, который состоялся в центре Одессы.

Во время митинга активисты общественного движения «За Одессу, за Януковича!» передали лично В.ЯНУКОВИЧУ эти подписи, а также выразили ему от имени одесситов поддержку на будущих выборах главы государства.