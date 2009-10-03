Тарасюк не поддерживает переизбрание Ющенко

Борис Тарасюк не поддержал бы Виктора Ющенко в случае, если бы Глава государства повторно выдвинул свою кандидатуру на пост Президента Украины. Об этом лидер Народного Руха Украины, председатель парламентского Комитета по евроинтеграции заявил вчера вечером в прямом эфире киевской региональной студии "Бизнес-радио".

- Президент Ющенко не выполнил своих обещаний Майдану, - приводит его слова сайт НРУ. – Поэтому у него слишком низкий рейтинг. Чтобы не допустить реванша антигосударственных сил, национально-демократические силы должны объединиться вокруг другого - единого - кандидата. Сейчас ведутся консультации, вокруг кого именно.

Председатель НРУ отметил, что он лично не имеет президентских амбиций. Но, если украинские патриоты в очередной раз не объединятся, Рух вынужден будет пойти на выборы самостоятельно. Все будет зависеть от решения съезда НРУ в конце октября.