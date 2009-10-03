Тимошенко: в проблемах Одесского НПЗ виноваты Кучма и Янукович

Сегодняшние проблемы, возникшие в работе Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), являются результатом монополизации нефтеперерабатывающей отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала на брифинге журналистам в Ивано-Франковской области.

«Сейчас у нас есть сложности с монополией в нефтепереработке и как следствие – они диктуют цены. Но я уверена, что после президентских выборов, когда можно будет назначать руководство Генпрокуратуры, и можно будет навести порядок в Верховной Раде, когда можно будет призвать к ответственности всех, кто делает жизнь в стране сложнее, чем она должна быть – я думаю, мы все это сделаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что монополизм на рынке нефтепереработки является результатом деятельности президента Леонида КУЧМЫ и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА. «Это тот пример как раз, когда в предыдущие десять лет раздавали через абсолютно нечестную и теневую, преступную приватизацию нефтеперерабатывающие заводы, транспортные системы… Это последствия работы КУЧМЫ и его правительств, в том числе и правительства ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал 2 октября УНИАН, нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», принадлежащий российскому «ЛУКОЙЛУ», переведен на работу в режимe рециркуляции, предшествующем остановке.