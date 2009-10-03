Янукович предлагает мыслить пятилетками

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости стратегического планирования развития Украины на пять, десять, пятнадцать лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Одессе, где находится с рабочей поездкой.

Политик выразил уверенность, что 18 лет развития государства свидетельствуют, что будущее Украины возможно лишь при условии существенных изменений и реформирования всех сфер жизни.

«Украина уже выросла из коротких штанишек, и уже наступило время не жить одним днем, а планировать нашу работу и нашу жизнь далеко вперед», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политик объяснил, что необходимо внедрять стратегическое планирование развития страны, начиная с пятилетки и далее - на десять, пятнадцать лет. «Мы должны видеть завтрашний день. Это должна видеть каждая семья, каждое предприятие, каждая отрасль», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что планирование жизни в государстве является обязательным условием стабильности, которого на современном этапе нет. «Мы имеем такую программу и мы готовы ее внедрить», - сказал о позиции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.