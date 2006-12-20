Регионалы заявляют, что действия Ющенко представляют угрозу нацбезопасности

Фракция Партии регионов заявляет, что действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно необходимости согласования с ним кандидатур заместителей министров силовых ведомств «представляют угрозу национальной безопасности, демократии и подрывают основы правовой системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении фракции Партии регионов, которое сегодня на заседании Верховной Рады объявил заместитель руководителя фракции Евгений КУШНАРЁВ.

По его словам, речь идет о попытке «внеконституционным и неправовым способом установить контроль над деятельностью силовых ведомств».

Он отметил, что «нормальная рабочая процедура назначения заместителей нового министра внутренних дел вызвала абсурдно-воинственную реакцию со стороны Президента Украины». Е.КУШНАРЁВ отметил, что конфликт в очередной раз спровоцирован «специфической позицией Секретариата Президента, которая подменивает собой нормы Конституции и отечественного законодательства». По его словам, «сам себе Конституция, Президент Украины требует согласования» кандидатур заместителей, руководителей ключевых подразделений целого ряда министерств. Депутат отметил, что это является неконституционным, поскольку, в соответствии со статьей 116 Конституции Украины, именно правительство назначает на должности и освобождает от них руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав правительства.

Е.КУШНАРЁВ подчеркнул, что в Конституции нет положений, которые бы относили к полномочиям Президента Украины согласование кандидатур для назначения первых заместителей и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. Он считает, что указ, ранее принятый Президентом по этому поводу, является антиконституционным, и предложил В.ЮЩЕНКО отменить этот указ.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Кабинет Министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением прежних руководителей.

15 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие этих постановлений правительства. Как отмечалось в документе, Президент считает, что эти решения Кабмина “приняты в нарушение конституционных полномочий Президента Украины относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в этой области и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в нарушение Указа Президента Украины от 4 декабря 2006 года №1025 «О Перечне должностей руководителей воинских формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины», которым предусмотрено согласование с главой государства кандидатур для назначения на должности первого заместителя министра внутренних дел Украины и заместителя министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности отмеченных постановлений Кабинета Министров Украины”.