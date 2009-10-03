Литвин прогнозирует обвал рейтингов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что перед президентскими выборами пройдет «обвал рейтингов» кандидатов в президенты.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Умани Черкасской области.

В.ЛИТВИН отметил, что «при таком развитии событий, при той линейной дубовой позиции, которую демонстрируют в украинском политикуме, обвал рейтингов будет очевидным». По его словам, «рассчитывать, что на фоне ухудшения экономической и социальной жизни людей кто-либо выделится, это большая утопия».

Съезд Народной партии состоится после 20 октября.

Владимир ЛИТВИН не исключает, что съезд состоится 21-го. По его словам, точная дата еще не определена, поскольку он как Председатель украинского парламента 19-20 октября будет находиться в Англии.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимость скорейшего проведения съезда важна в том плане, что кто раньше из кандидатов в Президенты зарегистрируется, тот будет иметь больше времени для официального ведения предвыборной агитации. По его словам, сегодня такая агитация ведется «полуподпольно и это называется – встреча с избирателями».