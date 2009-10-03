Коммунисты будут добиваться отмены поста Президента

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заверяет, что в случае победы представителя левого блока на президентских выборах, пост главы государства впоследствии будет упразднен.

Об этом он заявил сегодня, во время съезда КПУ.

Он напомнил, что КПУ давно выступала за создание парламентской республики с сильным местным самоуправлением. «В случае победы мы все сделаем, чтобы представитель от Компартии был последним политиком, занимающим президентский пост», - сказал П.СИМОНЕНКО. Он заметил, что представители левых сил будут добиваться отмены должности Президента, но в условиях нынешней Верховной Рады это будет трудно сделать.

По его словам, необходимо будет провести конституционное собрание с вынесением на него проекта настоящей народной Конституции.

Кроме того, по словам П.СИМОНЕНКО, необходимо будет провести фундаментальные изменения в 2010 году и завершить политические преобразования путем досрочных парламентских выборов. «Именно перед новоизбранным парламентом, который будет подчинен действиям новой народной Конституции и будет представлять интересы трудящихся, Президент сможет сложить свои полномочия. Тогда будет естественный процесс передачи власти», - сказал он.