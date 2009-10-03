Тимошенко: после выборов прежде всего реформируем суд

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что после проведения президентских выборов прежде всего необходимо начать реформирование судебной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на заседании клуба региональных лидеров IX Львовского международного экономического форума в Трускавце.

«Одной из первых реформ, которая должна быть проведена, это реформа системы правосудия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что уже создана концепция реформирования судебной системы и подготовлены соответствующие законопроекты.