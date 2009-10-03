Блокирование парламента выгодно всем

Блокирование работы Верховной Рады Украины сегодня выгодно всем политическим силам, представленным в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Киеве выразил председатель правления Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ.

“Сегодня парламент блокируется, и это оказалось выгодно всем”, - сказал И.КОГУТ. По его словам, в нормальных странах политики договариваются, поскольку парламент должен работать, а в Украине “за честь выглядит блокировать”.

“Одним это выгодно, поскольку “они блокируют, она работает”, другим выгодно, потому что они блокируют и показывают свою принципиальность, а третьи наблюдают и надеются, что все потеряют на этом какие-то баллы”, - отметил эксперт.

В целом же, по мнению И.КОГУТА, таким образом политические силы готовятся к старту президентской избирательной кампании.