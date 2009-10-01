Глава Центризбиркома думает, что КС подбросили «тухлую косточку»

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины, судья Конституционного Суда Украины в отставке Владимир ШАПОВАЛ считает, что авторы нового закона о выборах Президента Украины сознательно заложили в него положения, которые могут быть признаны неконституционными.

Об этом В.ШАПОВАЛ сказал в интервью «Левому берегу ».

На замечание журналиста о том, что Закон Украины «О выборах Президента Украины», принятый парламентом 21 августа 2009 г. и обжалованный главой государства в Конституционном Суде, будет признан неконституционным, В.ШАПОВАЛ сказал: «Не очень я верю КСУ в этом плане... Потому что сам девять лет был судьей, хорошо знаю эту кухню. С юридической точки зрения к закону вряд ли можно предъявить серьезные претензии: он достаточно грамотно выписан, соблюдены все требования... А с политической, конечно, вопросы возникнуть могут».

Глава ЦИК исключил, что его признают не соответствующим Конституции в целом, а вот отдельные положения таковыми назвать вполне могут. «Учитывая, что авторы документа - люди вовсе не глупые, вполне допускаю, что они сознательно заложили в него подобные «мины». Подбросили, так сказать, «тухлую косточку» Конституционному Суду, - говорит В.ШАПОВАЛ. - Например, в Конституции записано, что юрисдикция судов распространяется на все правоотношения. Однако, согласно законодательным новациям, часть избирательных споров выведена из общей подсудности - «переброшена» на ЦИК». По словам главы ЦИК, «это элементарные вещи - очевидные даже для тех, кто юридического образования не имеет. Меня, признаться, удивляет, когда говорят: вот, мол, пусть КСУ разберется, пусть примет решение... Чего ему разбираться, если в Конституции и так все записано!? Получается, происходит своеобразное «оглупление» работы КСУ».

Он согласился с тем, что закладывание подобных «мин замедленного действия» - осознанно примененная технология.

«Элементарная логика подсказывает именно подобный вывод, - говорит В.ШАПОВАЛ. - По крайней мере, находился бы я на месте этих людей - авторов закона, действовал бы именно так. У охотников есть термин «манок». «Манок» - фальшивая утка. Ее посадят где-нибудь, селезень увидит, подумает: настоящая уточка прилетела, вот его и подстрелят. Тут приблизительно то же самое».

В.ШАПОВАЛ считает, что авторы закона, принимая его, «реакцию Президента вполне предвидели. Осознавали, что глава государства его не просто не подпишет - попытается оспорить. Позиция Секретариата Президента - попытка предложить свою версию закона - была тому предвестием. Мол, или с нашими правками соглашайтесь, или вообще никаких изменений не будет. Но вы же знаете: с открытием производства Конституционным Судом действие закона не приостанавливается».

«Я даю 99% - и это не математика, а логика - что не соответствующим Конституции его не признают. Все-таки за девять лет, проведенных в этом ведомстве, логику его работы я немного изучил. Любой другой вердикт в данном случае станет для меня неожиданным и вряд ли понятным», - говорит В.ШАПОВАЛ.

При этом он не согласился с замечанием, что после истории с третьим сроком Леонида КУЧМЫ Конституционный Суд старается не выносить сугубо политических вердиктов.

«Не согласен. Особенно насчет непринятия сугубо политических решений. Во-первых, КСУ зачастую некуда деваться. Во-вторых, отказ в открытии производства - тоже ответ, причем весьма однозначный».