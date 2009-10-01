Тимошенко перекладывает на Ющенко свои проблемы - Банковая

Секретариат президента не будет поддерживать другого кандидата, кроме Виктора Ющенко, во втором туре президентских выборов.

Об этом заявила заместитель главы секретариата президента Марина Ставнийчук в эфире 5 канала.

Она отметила, что для Ющенко эта избирательная кампания будет очень сложной.

"Правительство и премьер, которая тоже идет на выборы, пытается свою ответственность за состояние экономики переложить на президента", - сказала Ставнийчук.

"Те, кто в оппозиции, которые тоже работали в Кабмине, которые тоже ответственны за состояние дел в экономике, пытаются переложить свою часть ответственности на президента", - отметила она.

Ставнийчук подчеркнула, что основная задача президента - это создание равных условий для всех кандидатов в президенты.

"В том числе и для президента, который будет кандидатом. Это как предпосылка того, что у него тогда будут все основания побеждать", - заявила она.

"Если обращаться к людям, если объяснять свою позицию, если быть искренним и правдивым, есть все основания говорить о победе на выборах", - отметила заместитель главы секретариата.

Украинская правда