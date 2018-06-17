Президент заявил журналистам, что перед ними - «Виктор Ющенко 2004 года»

Сегодня Виктор Ющенко дал пресс-конференцию. Президент рассказал журналистам, что у Украины есть два варианта: с кандидатом Ющенко - вперед, или с любым другим - назад... Что изменения в Конституцию можно внести и без участия Верховной Рады... Сколько учат работе на асфальтоукладчике, и многое другое...

ПРО ПОЛИТИКУ

Я выиграю выборы, а если нет - трагедии не будет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что выиграет президентские выборы.

“Если говорить просто - я выиграю выборы, у меня нет больших сомнений в этом”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что не будет делать для себя трагедии, если этого не произойдет. “Если я этого не сделаю, поверьте, у меня никогда не будет трагедии. Но я должен до конца поступать как гражданин, который любит свое государство, и сказать: “Уважаемая общественность, у вас есть два варианта: или идти назад с другими кандидатами, или идти вперед с кандидатом ЮЩЕНКО”.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то, что у него никогда в парламенте не было большинства, за время его пребывания Президентом сделано многое. Прежде всего, он отметил демократические преобразования в стране, обеспечение свободы слова, уделил внимание экономическим достижениям, в том числе росту инвестиций, сказал о большом прогрессе интеграции в евроатлантические структуры.

Говоря о том, каким образом он собирается победить на выборах с таким низким рейтингом, В.ЮЩЕНКО сказал, что планирует это сделать исключительно законным и демократическим образом - объясняя свою позицию и в дальнейшем отстаивая национальные интересы.

“Это не мой вопрос, я сплю спокойно”, - сказал он о своем рейтинге. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в своей должности воплощает в жизнь то, с чем пришел в политику. “Виктор ЮЩЕНКО, который сидит перед вами, – это Виктор ЮЩЕНКО 2004 года, который шел на выборы. Я из своего пакета (предвыборного – УНИАН) ни одного тезиса не выбросил, и сегодня я в сто раз больше убежден, что именно таким путем нужно идти Украине”, - сказал он.

“У нации должен быть шанс – если я и являюсь частью этого шанса, моя семья ЮЩЕНКО – деды, прадеды - будет гордиться, что моя семья столько сделала для украинской политики”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я не буду беспокоиться о том, как этот рейтинг поднимать – это вы заботьтесь, это не моя тема, я могу лишь ваши интересы представить и защитить, или вы их можете погубить с другими кандидатами... думайте сами, решайте сами”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

1 декабря станет рубиконом в конституционной реформе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что изменения к Конституции могут быть вынесены на референдум без рассмотрения в Верховной Раде.

Президент напомнил, что до 1 декабря будет идти всенародное обсуждение предложенных им изменений к Конституции. “Потом мы вместе с вами как граждане скажем, что мы будем делать дальше с этими инициативами - проводим всенародный референдум или мы подаем их в парламент и даем второй шанс парламенту выполнить то, что требует Конституция – рассмотреть и передать на заключение Конституционного Суда”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО считает очень важным участие парламента в конституционном процессе, если Украина позиционирует себя как правовое государство.

“1 декабря будет тем рубиконом, который выведет нас на последующую судьбу дискуссии: или мы выходим на принятие изменений и дополнений и через парламент, и через всенародный референдум, или мы даем шанс другим силам делать это через закулисные договоренности”, - сказал Президент, напомнив при этом недавние планы БЮТ и Партии регионов внести свои изменения в Основной закон.

Журналистам: почему вы сидите, почему вы спите?

Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что не пытается сорвать выборы обжалованием нового закона о президентских выборах в Конституционном Суде.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что главный мотив его обращения в Конституционный Суд по поводу закона о выборах Президента Украины - обеспечение прав граждан. “У меня была одна мотивация – ваши права, ваши права как граждан”, - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что данный закон суживает демократические основы, и именно на это он обращал внимание парламента, применяя вето к данному документу.

В.ЮЩЕНКО убежден, что Конституционный Суд поддержит его правовую позицию, и парламент на протяжении одного - двух дней внесет необходимые изменения в закон о выборах Президента.

Он подверг критике принцип формирования списков избирателей, предусмотренный в данном законе, в частности, возможность внесения изменений в список в день голосования. Президент считает, что это может стать основой для фальсификаций.

“Когда мы читаем сейчас, что избирательные комиссии, которые, кстати, будут формироваться из двух политических сил - на востоке из Партии регионов, на западе – из БЮТ, и эти две силы, в частных, по сути, комиссиях получат право вносить изменения в списки в день голосования”, - отметил он. При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что необходимо помнить уроки 2004 года, когда из-за фальсификаций миллионы людей вышли на улицы.

Также В.ЮЩЕНКО не согласен с тем, что новым законом журналисты могут быть лишены права находиться на участке по решению соответствующей комиссии. “А кто будет представлять третью сторону - общество? Партия БЮТ или Партия регионов?”, - спросил глава государства. Он убежден, что это не просто техническое упущение в законе: “это идет в том же ряду, что вам (журналистам – УНИАН) запретили критиковать партию премьер-министра, потому что это партия всегда идеальна, премьер-министра, или то, что называется “она”, нельзя критиковать, правительство нельзя критиковать”.

Он спросил журналистов, почему они не реагируют на это решение суда: “почему вы сидите, почему вы спите, вы знаете, я могу десятки раз хвалить правительство, но никогда не прощу, когда будут отнимать мое слово, право сказать”.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал и принцип обжалования хода и результатов избирательной кампании. Подытоживая те или иные недостатки в законе о выборах Президента, действующий глава государства отметил, что он является “основой для манипулирования, это не правовая стезя, как провести честные и законные выборы”.

Сколько стоит реклама на десяти столбах в Киеве

Президент поручил Генеральной прокуратуре дать правовую оценку нынешней рекламно-агитационной деятельности украинских политиков, которые будут принимать участие в президентской избирательной кампании.

По словам главы государства, он дал поручение Генпрокуратуре оценить с правовой позиции, насколько нынешняя рекламно-агитационная деятельность некоторых украинских политиков отвечает законодательству, ведь проводится она еще до официального старта избирательной президентской кампании.

«Я с нетерпением жду выводов Генпрокуратуры, хотя понимаю, что люди, которые так рекламируют себя «сладко», будут спекулировать тем, что это социальная реклама, что это не политическая реклама, что они не собираются быть президентами. Это так, при случае, они хотят сказать о своих заслугах и мечтах относительно будущего Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что полагается в этом вопросе на прокуратуру, которая должна поставить в этом точку.

По убеждению главы государства, «очевидно, речь идет о политической рекламе, о некорректном политическом поведении, как и привыкли эти товарищи вести себя в украинской политике». В связи с этим В.ЮЩЕНКО отметил, что ему досадно, что, например, украинская книга в госбюджете-2009 года получила поддержку в размере лишь 1,2 млн. грн., а реклама одного из кандидатов уже обошлась вдвое дороже.

«Десять реклам на столбах в Киеве стоит как один школьный автобус. На протяжении годовой программы «Школьный автобус» не профинансирован ни один. Это у нас денег нет или нет украинской власти? Я склонен ко второму», - отметил Президент.

ПРО ЭКОНОМИКУ

Кабмин недостаточно морален для приватизации ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» целесообразна после проведения президентских и, возможно, парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«По моему убеждению, после проведения президентских выборов, после возможного проведения парламентских выборов мы получим конструкции стабильной политической власти с новой Конституцией, и это будет лучший шаг для проведения такого рода приватизации», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО поддал критике действия правительства, решившегося на реализацию указанного актива в условиях мирового экономического кризиса.

«В депрессию никто не продает активы, не потому что он не хочет, а потому что это самая невыгодная продажа. Страна, у которой 18% падения ВВП, не должна приветствовать продажу национальных активов», - добавил он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указал на низкий уровень предприватизационной подготовки конкурса по продаже предприятия, в частности, отсутствие попыток правительства определить реальную цену объекта на мировых торговых площадках. «Ни одна страна не продает такой завод, если она перед этим месяцев 12 –15 месяцев не проработала на рынке, не подняла баланс этого предприятия, не урегулировала его проблемы и не провела 3–4 road-show, начиная с Лондона, Брюсселя, и заканчивая западными деловыми рынками», - пояснил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что начальная цена, предложенная правительством за объект, была в 2,5 раза ниже цены, называемой различными экспертами в июле текущего года. «Мое мнение, приватизировать такой завод по цене 600 млн. (долл. - УНИАН ) – это повторить ошибку первой приватизации «Криворожстали»… За полтора года завод дает такую прибыль, так почему же тогда нации и государству не подождать эти 1,5 года и получить эти 600 млн. (долл), не потеряв собственность. Какая логика при такой цене идти на такой компромисс?», - отметил Президент.

«Нынешнее правительство профессионально, морально, этично не может обеспечить приватизацию такого рода национальных активов. Это не те люди, которые могут добросовестно распорядиться такого рода активами по закону, публично и по тем мотивам, которые наиболее ценные для нации», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Дефицит государственных финансов -104-105 млрд. грн.

В следующем году расходы бюджета на обслуживание долгов и процентов по ним будут больше, чем расходы на оборону, образование, медицину, вместе взятые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«В бюджете никогда не было 22 млрд. грн. только на обслуживание государственного долга, созданного в 2009 году», – сказал Президент.

По его словам, некомпетентно составленный бюджет на 2009 год, в котором 50% расходов не обеспечены источниками поступлений, привел к тому, что правительство за семь месяцев текущего года увеличило долги бюджета в 2,6 раза – с 85 млрд. грн. на начало года до 187 млрд. грн. за январь-июль т.г. При этом в следующем году планируется увеличение госдолга до 380 млрд. грн.

По оценке В.ЮЩЕНКО, дефицит государственных финансов Украины составляет 104-105 млрд. грн., в том числе он назвал 31 млрд. грн. – дефицит государственного бюджета, 43 млрд. грн. – рекапитализация банковской системы для экономических программ, 40 млрд. грн. – завышенные поступления, 13 млрд. грн. – дефицит Пенсионного фонда, который покрыт дефицитом бюджета страны, а также 33 млрд. грн. – дефицит НАК «Нафтогаз Украины».

«Сложите эти цифры, и выходит, что приблизительно 104 млрд. грн. мы имеем дефицита государственных финансов. Это приблизительно 10% ВВП», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Это - бюджет развала Вооруженных сил Украины

Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства и Верховной Рады радикально пересмотреть подходы к финансированию Вооруженных сил Украины.

«Я не буду подписывать бюджет, задекларированный правительством на 2010 год, который предусматривает финансирование армии в размере 8,3 млрд. грн. Это бюджет развала Вооруженных сил Украины», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что уже выразил свою позицию по данному вопросу премьер-министру и также сообщит ее народным депутатам, по его словам, «так называемому большинству».

«Это не бюджет Вооруженных сил Украины как независимого государства. Это - дискриминация солдат, офицеров и оборонной функции государства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что требует от премьер-министра и парламента радикально пересмотреть подходы к финансированию армии.

В.ЮЩЕНКО привел пример, что в 2009 году украинский военный летчик имеет налет только 4,7 часов (средний норматив в странах НАТО 120 часов в год – УНИАН).

«Мне кажется, что на асфальтоукладчике, там, где есть только три рычага: вперед, назад и стоп – там, кажется, учат 25 часов человека, которого хотят посадить за асфальтоукладчик», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент критически отметил, что такая правительственная политика в сфере национальной безопасности и обороны не направлена на отстаивание украинской независимости.

«Я идеологически не могу с этим согласиться. Не то время, чтобы не обращать внимание на военных, поскольку это будет большой ошибкой», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября во время общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2010 год премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство в 2010 году увеличивает финансирование сфер обороны и безопасности до 38,7 млрд. грн. против 35,2 млрд. грн. в 2009 году.

Вместе с тем, эксперт Института международных отношений Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ сообщил, что на финансирование Вооруженных сил Украины в 2010 году правительство запланировало только 8 млрд. 279 млн. 100 грн. по общему фонду, по специальному фонду в бюджете ВСУ предусмотрено 4,756 млрд. грн., заработать которые Минобороны должно самостоятельно.

ПРО РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Запланирована встреча с Медведевым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует 9 октября встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ, который состоится в Кишиневе.

Отвечая на вопросы журналистов, В.ЮЩЕНКО сказал: “Да, встреча состоится, и я буду принимать участие в совещании глав государств СНГ”.

Украинская судьба - в украинских руках

Ющенко убежден, что украинский и российский народы никогда не будут конфликтовать.

Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он целесообразным ответить на общеизвестное обращение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА резче и жестче.

«Для меня в этом обращении ничего неожиданного не было. Скорее всего, это ответ, что мы делаем правильную работу, что так и нужно идти. Украинская судьба в украинских руках», - заметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что появление заявления такого содержания предопределено не только «чьей-то политической культурой, но и единством нации, консолидацией и пониманием внутри нации, которой адресовано такое послание».

Президент Украины обратился к украинцам с призывом уважать другие нации, в частности «великий российский народ».

«Я убежден, что там есть миллионы людей, которые беспокоятся об Украине и которые хотят видеть Украину свободной, независимой, равноправной. Это прекрасная нация, с которой у нас, убежден, конфликтов никогда не будет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 августа на сайте Президента РФ было размещено обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Российский Президент аргументировал свое заявление тем, что украинское руководство заняло “антироссийскую” позицию во время прошлогоднего конфликта РФ с Грузией, настаивает на вступлении в НАТО и на переоценке общего исторического прошлого времен СССР. Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ указал на “пагубную практику вмешательства” государственной власти Украины в дела православной церкви и “искусственно создаваемые препятствия” накануне и во время визита в Украину Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

13 августа на официальном сайте Президента Украины было обнародовано письмо В.ЮЩЕНКО к Д.МЕДВЕДЕВУ.

Глава Украинского государства писал, что разочарован недружелюбным характером письма Д.МЕДВЕДЕВА, отбрасывал его упреки, выражал надежду на возобновление диалога с Россией на наивысшем уровне.