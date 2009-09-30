Милиция Крыма не собирается стоять с дубинками между народом и его слугами

Милиция не собирается ограждать руководство Верховной Рады Крыма от избирателей, при этом призывает Генеральную прокуратуру Украины разобраться, почему крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО «окружил себя охраной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в автономии по поводу вчерашних событий возле ВР Крыма.

В милиции напоминают, что крымские парламентарии не имеют неприкосновенности, поэтому «каждый избиратель вправе встречаться со своим депутатом, в том числе председателем Верховного Совета Крыма». «Милиция не собирается стоять с дубинками между народом и его слугами», - подчеркивается в заявлении.

Главк МВД «напоминает уважаемому слуге народа ГРИЦЕНКО», что «милиция Крыма ничего не должна ему и Верховной Раде Крыма, а за созданную лично им внутрипартийную и внутрифракционную борьбу оценку дадут избиратели в январе 2010 года».

Руководство милиции Крыма считает, что Генпрокуратуре следует разобраться, на каком основании А.ГРИЦЕНКО «окружил себя охраной от избирателей» и «за какие деньги его охраняют в нарушение Закона «О государственной охране должностных лиц органов государственной власти Украины». В статье 6 закона, отмечают в милиции, указано, что в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра страны, председателя Конституционного Суда, первого заместителя председателя ВР; первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел и генерального прокурора. «Должность председателя Верховного Совета АР Крым в данном законе отсутствует. На каком основании охраняется А.ГРИЦЕНКО и от кого, как раз и должна разобраться Генеральная прокуратура Украины», - заявили в милиции.

Милиция также просит А.ГРИЦЕНКО не пугать крымчан дестабилизацией общественно-политической ситуации со стороны ГУ МВД Украины в Крыму и сценарием срыва президентских выборов.

Как сообщалось, утром 29 сентября перед началом внеочередной сессии группа людей препятствовала спикеру автономии А.ГРИЦЕНКО войти в здание ВР Крыма. Возникла потасовка между сторонниками спикера и протестантами, в результате которой, по утверждению парламентариев, есть пострадавшие. Несмотря на противодействие, руководителю парламента в окружении охраны все-таки удалось пройти в здание. По мнению А.ГРИЦЕНКО, руководство ГУ МВД в автономии дало команду «немногочисленным работникам милиции» не противодействовать «молодым ребятам, которые пришли обкуренные, пьяные, и не пускали депутатов к месту своей работы». Пострадавшие в ходе потасовки парламентарии обещали обратиться в Генпрокуратуру для оценки действий правоохранителей.