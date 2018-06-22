Брожение в КПУ: молодая поросль шантажирует старших товарищей

„Молодежь” шантажировала самого Симоненко, угрожая вынести на рассмотрение пленума вопрос о выходе КПУ из антикризисной коалиции... Объектом шантажа стали и „старшие товарищи” из Партии регионов, для которых такая возможность выглядела просто трагической...

Говорят, шантаж – это такая просьба, в которой невозможно отказать. Стоит лишь эту просьбу умело сформулировать. Как рассказывают в кругах, близких к руководству КПУ, молодое крыло этого руководства смогло найти нужные слова в разговоре с Петром Симоненко в начале декабря. Как результат, 9 декабря на пленуме ЦК КПУ старый и проверенный соратник Петра Николаевича Адам Мартынюк лишился поста второго секретаря ЦК.

На его место пришел народный депутат Игорь Алексеев, которого наряду с Александром Голубом и Петром Шелестом (внуком того же Петра Ефимовича) называют лидером украинских „младокоммунистов”. Все они - люди энергичные, амбициозные, не бедные, достаточно циничные и хорошо приспособленные к непростым реалиям капиталистического настоящего. „Младокоммунисты” очень серьезно восприняли призыв съезда КПУ к „омоложению партии и ее руководства” и взялись за отвоевывание командных высот у „старших товарищей”.

Их взгляды закономерно устремились к Мартынюку, прозваному в партии за “покладистый” нрав „Саддам Иванович”. Еще бы, дяде слишком уже подфартило в жизни: мало что избран вице-спикером от партии с минимальным парламентским представительством, так еще и сохранил за собой хлебное место второго секретаря ЦК КПУ. Ведь через этого человека проходят достаточно большие денежные потоки, осуществляется работа как с центральным аппаратом, так и с региональными организациями. Адам Иванович умело сидел на двух креслах: поговаривают, что Игорь Алексеев по поручению Симоненко выполнял за него всю черновую работу, а Мартынюк собирал дивиденды. И не только в переносном смысле этого слова. Поэтому горячее желание Алексеева получить еще что-то, кроме регулярных нагоняев от Симона, можно понять. Как и желание других „младокоммунистов” укрепить влияние своей группировки в партии.

Поговаривают, что на объективные причины „антимартынюкизма” наложились еще и субъективные: Александр Голуб, который сменил Мартынюка в должности главного редактора партийного издания „Коммунист”, так и не смог забыть своему земляку Адаму Ивановичу, как тот беспощадно гонял и отчитывал „юнгу” Голуба, в бытность свою главой львовской областной ячейки КПУ. Вот пусть ограничивается теперь своим вице-спикерством!

В конце октября „молодежь” осуществила первую попытку: вопрос о замене Мартынюка на Алексеева в должности второго секретаря попал в поветску дня пленума ЦК КПУ. Но рассмотрение вопроса для „младокоммунистов” оказалось неудачным: Мартынюк остался при обеих должностях. За совмещение должностей вице-спикера и второго секретаря высказались представители Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Николаевской, Полтавской и еще нескольких областных ячеек КПУ. Показательно, что голосование проводилось после выступления Симоненко с отчетом, в котором руководство этих организаций подвергалось критике.

После октябрьского пленума, едва ли не впервые в истории дисциплинированной КПУ один из членов ее руководства Александр Голуб позволил себе „винести сор из избы”, заявив, что „Адам Иванович смог продемонстрировать свой наивысший уровень аппаратной игры. На сегодняшний день такая позиция не отвечает интересам партии, а лишь удовлетворению амбиций отдельного человека”.

Кстати, получил Голуб за это от однопартийцев по полной – к счастью для себя, без оргвыводов.

„Молодежь” вынесла урок случившегося, – добром не выходит. К следующему пленуму ЦК КПУ 9 декабря они подошли во всеоружии. Не умелый ли шантажистский демарш спикера и лидера социалистов Александра Мороза, который буквально вырвал из зубов „регионалов” должность министра МВД, угрожая развалом антикризисной коалиции, вдохновил на последующие действия наших „героев”? Они задумали хорошую комбинацию, которую можно квалифицировать как двойной шантаж старших товарищей.

Во-первых „молодежь” шантажировала самого Симоненко, угрожая вынести на рассмотрение пленума 9 декабря вопрос о выходе КПУ из антикризисной коалиции (действительно, почему Морозу можно, а коммунистам – нельзя?) При этом определенные шансы „пропихнуть” вопрос были, поскольку многие представители местных организаций столкнулись с тяжелой необходимостью объяснять рядовым партийцам, почему коммунисты должны находиться в одной коалиции из олигархами-„регионалами”, а также с социалистами, которые голосуют за президентский законопроект о Голодоморе вместе с „помаранчами”. Альтернатива – „додавить” Саддама Ивановича и сместить из „вторых секретарей”. Симоненко не слишком улыбалась перспектива попортить отношения с руководством „регионалов”, которое неоднократно и по-всякому стимулировало его к участию в антикризисной коалиции.

Во-вторых, объектом шантажа стали и „старшие товарищи” из Партии регионов, для которых возможность выхода КПУ из коалиции выглядела просто трагической. Ведь додавливание морально неустойчивых депутатов БЮТ или „Нашей Украины” будет в плане сохранения коалиции бессмысленным: по новой Конституции, коалицию образуют именно парламентские фракции, депутаты которых составляют большинство ВР. Отдельные депутаты ситуацию не спасут, а до перевербовывания большей части фракции НУ, а тем более БЮТ, еще слишком далеко.

Не удивительно, что „регионалы” как только узнали о нездоровых настроениях молодого крыла КПУ, где-то за неделю до пленума, прибыли на переговоры и „порешали вопрос” как с Петром Николаевичем, так и с предприимчивыми комми-юниорами. Говорят, приехали далеко не с пустыми руками... Тогда же были согласованы общие подходы к ключевым политическим вопросам. В частности, донецкие убедили красных голосовать за правительственный проект бюджета. Согласовали и общую критическую кампанию против Мороза, поскольку, по мнению обеих сторон, после своего демарша с голосованием относительно Голодомора тот потерял поддержку Кремля. Возникла ситуация, когда можно было без особых рисков начать дерибан социалистического электората, а также перетянуть на себя „любовь” Москвы. Тем более, что информированные люди рассказывают о жестокой ссоре между Сан Санычем и его „связным” с Москвой Василием Волгой на почве неудовлетворенных кадровых амбиций последнего. Тот же Голуб начал требовать отставки Мороза с должности спикера.

Интересно, что из старых кадров КПУ „младокоммунистов” последовательно поддерживал в их шантаже председатель Крымского рескома Леонид Грач. Тяжело сказать, что могло объединить столь непохожих персонажей. Конечно, если не знать о том, что и Грача, и его молодых коллег на протяжении длительного времени опекал старый и мудрый Георгий Корнеевич Крючков. У суперопытного и очень уважаемого политика всегда был золотой принцип: не допускать в партии застоя.

Показательно, что и свеженький так называемый „антинатовський референдум” Грач проводил при активной поддержке Голуба и Алексеева. Между тем, эта акция очень уже похожа на попытку „перехватить тему” у Партии регионов (а также у СДПУ(о) и „витренковцев”).

На то, что первая волна шантажа может измениться второй, выразительно намекнул сам Голуб в интервью СМИ после пленума 9 декабря: „Отдельные члены коалиции, используя свои возможности диктовать условия, действуют вразрез с интересами и целями коалиции. Если такая политика будет продолжаться дальше – существование коалиции становится неоправданным”. Симоненко пленум дал установку „строго поговорить” с партнерами, чтобы вели себя правильно. Вступали в ЕЭП, признавали русский язык „вторым государственным” и противодействовали НАТО.

Что именно хотят „вышантажировать” „молодые да ранние” у „регионалов”? На это указывают реплики Голуба. На днях он открыто заявил, что фракция КПУ претендует на Министерство здравоохранения, а вопрос с Юрием Поляченко планируется решить „в течение месяца”. Мол, сегодня непонятно, какая политическая сила несет ответственность за этого „политического бомжа”. Кроме того, Голуб туманно намекал на какие-то „не выполненные кадровые обязательства Партии регионов по Крыму”.

Что же, криминальная практика демонстрирует, что удовлетворение требований шантажистов обычно провоцирует их на новые шаги. Похоже „младокоммунисты” лелеют новые кадровые и политические планы. Кстати, случайно ли Александр Голуб так остро атакует председателя Центризбиркома Ярослава Давыдовича, обвиняя его в злоупотреблении служебным положением и причинении государству больших материальных убытков? Между прочим, один печальноизвестный коммунист говорил: не важно, как голосуют, важно, как считают...

Николай Писарчук