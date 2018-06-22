Кто ответит за бюджет?

Первый вице-спикер Верховной Рады коммунист Адам Мартынюк после бюджетного совещания представителей антикризисной коалиции с главой государства в Секретариате президента выразил надежду, что бюджет-2007 будет принят уже во вторник. Вот, будет ли подписан, или его постигнет участь предыдущего варианта – в этом у Мартынюка есть сомнения. Премьер-министр Виктор Янукович выглядел еще менее уверенным, хотя и уверял журналистов в том, что возможности для достижения компромисса есть всегда. И почему-то счел нужным донести до прессы, что по его убеждению, страна должна входить в новый год с уже готовым бюджетом. Президент Виктор Ющенко выразил надежду, что за выходные его Секретариат и Кабинет министров исхитрятся найти решение, которое устроит всех.

Судя по тому, с каким энтузиазмом президентский Секретариат взялся за поиск консенсуса, своевременное принятие госбюджета Виктору Ющенко необходимо не меньше, чем его тезке Виктору Януковичу.

В принципе, ничего странного в этом нет. Вряд ли Президент может быть заинтересован в ручном управлении финансовыми потоками командой премьера, что неминуемо произойдет, если основной финансовый документ 2007-го не примут до конца 2006-го. Другой вопрос, чем придется пожертвовать в процессе…

Напомним, что первоначальный вариант предложенных Президентом изменений к госбюджету, по данным председателя комитета ВР по вопросам бюджета Владимира Макеенко, должен был обойтись казне державы в 10 миллиардов гривен. Впрочем, часть парламентариев называла более скромную сумму – 5 млд. Макеенко же утверждал, что 5,2 млрд. грн. необходимы на одно только запланированное Ющенко повышение прожиточного минимума. 3,5 млрд. грн. – на повышение минимальной зарплаты. 1,1 млрд. грн. – на учет президентского варианта расходов Минобороны и т.д.

Да и сложно сказать, смог бы Кабмин в оставшиеся до Нового года три недели (с момента ветирования президентом бюджета) переписать документ практически с нуля, ведь речь шла о внесении изменений в ряд основных показателей бюджета. Но ни о каком качестве, очевидно, в таком случае говорить бы не стоило.

Однако, в субботу стало известно о новом компромиссном варианте перерасчета бюджета, предложенном Секретариатом президента, и предусматривающем минимальное перераспределение расходов. Всего лишь в сумме 0,8 млрд. гривен. Основная идея компромисса, по информации пресс-службы Ющенко, состоит в том, что запланированное Президентом повышение зарплат, пенсий, стипендий, пособий и неизбежное при этом устранение диспропорций в остальных видах выплат, должно компенсироваться уже введенным парламентом ограничением депутатских пенсий, увеличением доходов Пенсионного фонда, налоговых поступлений от физических лиц, и, соответственно, доходов бюджета. В итоге якобы получим рост доходов граждан. И, как следствие, снижение расходов на выплату субсидий за счет исключения некоторого количества украинцев из числа тех, кто имеет право претендовать на государственную помощь.

Впрочем, все это выглядит «тришкиным кафтаном». Взять, к примеру, хоть субсидии на оплату коммунальных услуг. Максимальный рост доходов, на который и ссылался Ющенко в своих пояснениях к поправкам к госбюджету, в 2005 году составил около 40% (это по данным Президента). А увеличение тарифов на услуги ЖКХ в разных регионах Украины предполагается в 2–4 раза. То есть мы получим не сокращение, а увеличение числа граждан, которые с полным правом смогут претендовать на субсидирование государством их коммунальных расходов.

Тем не менее, весьма вероятно, что «антикризисная» коалиция согласится с необходимостью закрыть глаза на возникающие по мере доработки бюджета несоответствия. Принципиальная позиция тут только одна: та, которую озвучил министр финансов Николай Азаров: принятый ВР (ветированный Президентом) бюджет – социальный, бюджет развития, и КМ ни за что не пойдет на изменение его идеологии. Формулировка настолько расплывчатая, что понимать под этим можно все, что угодно. От «бюджет, разработанный кабинетом Януковича велено считать социальным» и до Кабмин не позволит реализовать абсурдную идею о том, что «экономику нужно развивать через увеличение употребления нашими пенсионерами кефира» (это уже азаровская формулировка).

Лидер парламентской фракции ПР Раиса Богатырева при каждом удобном случае настаивает, что принятый 6 декабря документ – результат продуктивной дискуссии между ветвями власти. Она же призывает принять бюджет практически любой ценой, не позднее 31 декабря, и обязательно подписать его у Президента. В пятницу было реализовано стремление представителей «антикризисной» коалиции поговорить с Ющенко за бюджет и по душам… Все это приводит к мысли, что «регионалам» не только принятый в срок, а еще и подписанный Президентом документ очень нужен.

Нет, о роспуске парламента в случае, если он угодный Президенту бюджет не примет и вето не преодолеет, говорить просто смешно. Такая возможность Конституцией не предусмотрена. Более того, Основной Закон позволяет парламентариям «при особых обстоятельствах» (а что может быть «особее» повторно наложенного вето Президента, если такое произойдет) принимать бюджет не до 31 декабря, а в «другой период». Какой именно – не указано. То есть – хоть до новых веников.

Вместе с тем коалиции, разделенной голосованием за признание Голодомора геноцидом, необходимо продемонстрировать свою способность решать вопросы государственной важности. И желательно в согласии с Президентом. Не доказать способность «батю гуртом бить» (что сейчас ну никак не получится – необходимых на преодоление вето 300 голосов у коалиции просто нет), но и находить разумные компромиссы со всеми ветвями власти, выступать эдакой объединительной силой совместного труда «в мою пользу», как говаривал кот Матроскин.

Впрочем, можно предположить существование и другого мотива. Бюджетный компромисс значительно проще и удобнее «антикризисной» коалиции, чем бюджетные торги. Предметом торга ведь могут стать не только некие министерские посты, которые коалиция пообещает не трогать, если Президент умерит требования к расходной части бюджета. Но и требование переформатировать коалицию в состав Партия регионов, «Наша Украина», СПУ, в результате чего могут всплыть вопросы о смене Виктора Януковича на более компромиссного премьера, о потере Александром Морозом должности спикера парламента, об утрате фракцией СПУ ее нынешнего положения «золотой акции» в коалиции с одновременным переходом в статус «с боку припека» (современный статус коммунистов в антикризисном большинстве). Пожалуй, социалистам вовремя принятый бюджет нужен больше, чем кому бы то ни было. Недаром Мороз вовсю эксплуатировал служебные полномочия спикера, пытаясь обеспечить результативное голосование хоть по какому-нибудь варианту бюджета.

Коммунисты не готовы расстаться даже с таким незавидным положением, прекрасно понимая, что для самой маленькой парламентской фракции и это – подарок судьбы. И при любом другом развитии ситуации могло не быть даже столь мизерного представительства во власти. Следовательно, будут либо идти в фарватере ПР (если Ющенко с Януковичем не договорятся), либо покусывать Президента и НУ одиночными выступлениями на счет неспособности к финансовым расчетам.

«Нашей Украине», хорошо сознающей свое собственное шаткое положение: настоящего реформирования партии так и не было, когда Балога закончит наведение порядка – сложно сказать, раскольники и не думают снижать активность, только и остается, что поддерживать реноме партии Президента. Фактически это и происходит: участие НУ в бюджетном процессе сводится к требованиям учесть внесенные Ющенко изменения, силы брошены на подбор соответствующей аргументации. Сегодня можно неплохо подзаработать, ставя на то, что если Виктор Андреевич «умерит аппетиты», его «личная» фракция в парламенте не будет настаивать на расширенном варианте требований, мигом изыскав аргументы в пользу нового варианта президентских правок. Впрочем, вряд ли найдется много желающих поставить против. В общем, НУ в нынешнем бюджетном раскладе можно не учитывать.

Пожалуй, наиболее оригинальное предложение Президенту поступило от Юлии Тимошенко: не ветировать госбюджет-2007, но и не подписывать его до тех пор, пока в документе не будут учтены все без исключения предложения Ющенко по увеличению расходной части основного финансового документа.

Оригинальность этой идеи заключается, прежде всего, в том, что таким образом Президент снял бы с себя всякую ответственность за финансовое положение страны на протяжении 2007 года. Однако это совершенно не означает, что бюджет в таком случае должен будет «зависнуть в воздухе». Конституция предусматривает для Президента всего две четко описанные модели поведения в случае несогласия с содержанием законов, принятых Верховной Радой. Президент может применить право вето к документу, но в этом случае обязан направить закон на повторное рассмотрение парламента со своими предложениями. Либо игнорировать право-обязанность подписи закона, но тогда через 10 дней документ вступает в силу уже за подписью спикера парламента.

Фактически предложение Юлии Владимировны Виктору Андреевичу сводится к добровольному принятию статуса «оппозиционного президента» с одновременным отказом главы государства от рычагов воздействия на финансовую политику правительства. Из всех возможных методов влияния Ющенко в таком случае оставил бы себе лишь возможность публичной критики. Да и ту оппоненты из парламентского большинства с большим удовольствием игнорировали бы, обвиняя Президента в неконструктивной позиции.

Разумеется, слабый Ющенко в президентском кресле стал бы большим подспорьем для Тимошенко, чье стремление стать первой леди Украины (нет, не в том смысле), давно уже не для кого не секрет. Но, поскольку мотив тут слишком прозрачен, а Юлия Владимировна не так проста, вполне можно предположить, что ее предложение на самом деле – подготовка к массированной пиар-кампании 2007 года. Закладывание возможностей для критики Виктора Ющенко, которого предупреждали о недопустимости любых форм сотрудничества с «регионами», но который не послушался.

Пока что все идет к тому, что президент с Кабмином и парламентом таки договорятся. Практически договорились. С одной стороны, уровень требований будет снижен. С другой – повысят уровень уступок. Какой-нибудь бюджет да примут. Что и хорошо, ведь, при желании в ручном управлении финансами такого можно нарулить…

Вот только крайним, как всегда останется… Ющенко. И в течение всего следующего года Виктор Андреевич будет крайне уязвим для критики как коалиции – а кто еще должен быть виноват в дефиците бюджета, как не человек, настоявший на увеличении расходов, но не предложивший эффективных средств наполнения доходной части? Так и оппозиции: предлагал, мол, хорошо, но не дожал, вот народ теперь и страдает от недофинансирования социальных программ. В общем год свиньи для всех остальных, для Ющенко с высокой долей вероятности станет годом стрелочника.

Елена Перегуда