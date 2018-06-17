Анатолий Гриценко: Пришло время хирургии

О неэффективности НАТО, отношениях с Россией и предстоящей президентской кампании - в интервью с председателем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолием Гриценко

Недавно Президент заявил, что необходимо пересмотреть Будапештский меморандум, которым Украине предоставлены гарантии безопасности в обмен на безъядерный статус. Нужно ли это и может ли Украина в итоге получить дополнительные гарантии безопасности?

Будапештский меморандум действительно не работает. Во-первых, в нем идет речь о консультациях в случае возникновения угрозы для Украины, а не о гарантиях ее безопасности. Во-вторых, конфликт вокруг Тузлы и «газовые войны» последних лет продемонстрировали, что никто из подписантов, включая Россию, не воспринимает всерьез закрепленные в Будапештском меморандуме обязательства. Не верю я в подобные меморандумы.

Значит, вы, как и Президент, считаете, что гарантии безопасности может дать только НАТО?

Не может никто, и НАТО тоже. В ближайшие пять лет поднимать вопрос о вступлении в Альянс бесперспективно. Возможно, за это время наша власть восстановит доверие граждан, и тогда декларируемые властью приоритеты внешней политики по-другому, не так агрессивно, будут восприниматься обществом. Но и этого будет недостаточно. Проблема в том, что само НАТО не является эффективной системой коллективной безопасности. Принцип консенсуса при принятии решений — это классно и очень демократично, но не для союза, чья задача — оперативно и эффективно реагировать на угрозы. После прошлогодней войны на Кавказе страны Балтии крепко задумались, а какие гарантии НАТО дает им, членам Альянса? И деликатно поинтересовались, а есть ли в Брюсселе хотя бы планы по коллективному отражению нападения на Литву, Латвию и Эстонию? Оказалось, планов нет. А почему? Им пояснили, что разработка подобных планов обидела бы восточного соседа. И тогда зачем оно им, такое членство, если НАТО даже не имеет планов по защите их государств?

Поэтому задача для Украины — укреплять собственную обороноспособность, параллельно развивая международное военное сотрудничество, поскольку противодействовать новым угрозам (терроризму, пиратству) можно лишь коллективными усилиями.

Но ведь ЕС тоже выстроен по принципу консенсуса...

В этом была его сила. А теперь — слабость. Мир не просто меняется, его штормит. И в этих условиях неповоротливые бюрократические гиганты, такие как НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН, теряют свою эффективность, мобильность, оперативность при принятии решений. Выстоят страны и союзы с более жесткой вертикалью принятия решения и оперативного претворения его в жизнь.

И как в этом смысле выглядит Украина?

Удручающе. Вертикаль власти в стране отсутствует, она фактически разрушена. Кризис разрывает страну на части, рушатся банки, стоит промышленность, бюджет держат на плаву исключительно за счет долгов, все новых и новых кредитов, поборов, проедания еще не заработанных средств. И на этом фоне жизненно важные для страны решения не принимаются. Некогда — за скандалами, выборами, войной на уничтожение между первыми лицами страны. Даже те решения, которые принимаются, — не выполняются. И никто не несет за это ответственности. По барабану. Страна идет вразнос, и нужна серьезная встряска, чтобы вернуть государство к жизни. Нужны кардинальные кадровые перестановки и не менее кардинальные системные изменения — в структурах исполнительной власти, в государственной поддержке тех, кто способен создавать рабочие места.

Но самое главное — в Украине построено государство, в котором плохо живется именно честным людям. Это диагноз. И лечить нужно инструментами хирургии, а не терапии — припарки такому государству не помогут. Придется выжигать каленым железом коррупционеров и взяточников из судебной системы, прокуратуры, МВД и СБУ, из Нацбанка...

Часто можно услышать мнение, что Россия и не собирается выводить Черноморский флот из Севастополя в 2017 году? Каковы ваши прогнозы по этому поводу?

Думаю, Россия действительно не заинтересована в выводе флота. Позиция Украины в этом вопросе должна быть абсолютно четкой и базируется она на требованиях Конституции. Пункт первый: наш Основной Закон запрещает постоянное базирование на территории страны иностранных войск, причем неважно чьих — российских, польских, немецких, американских... Пункт второй: в переходных положениях Конституции сказано, что исключение для Черноморского флота делается лишь до 2017 года. После этого предложения стоит точка. Не знак вопроса, не троеточие, а точка. Это значит, что до 2017 года ЧФ РФ может базироваться в Севастополе, а после 2017-го его там не будет.

Все это справедливо с точки зрения теории, но...

Никаких «но»! По правде, Россия должна быть благодарна за разрешение базировать свой флот в нашей стране в течение двадцати лет. И ценить это как исключительно дружеский шаг. Далеко не все республики бывшего СССР так поступили — большинство из них буквально вытолкали российские войска со своей территории. Украина поступила по-другому. И двадцать лет — это более чем достаточно, чтобы передислоцировать ЧФ на другую базу.

Вы много говорите о роли президентской должности и сами планируете баллотироваться на должность президента, однако при этом у вас на сайте шапка — «Первый непроходной». Что это — осознание мизерности своих шансов на победу? А если так, то зачем тогда участвовать в выборах?

Объясню. Постоянно общаясь с людьми в регионах, я часто слышу: «Да, вы нормальный мужик, но непроходной ведь! Сами говорите: у вас миллиардов нет, олигархи за вами не стоят. Вы — умный и не вор. Но кто об этом знает? У вас ни рекламы, ни эфиров. Вряд ли вас выберут». Я отвечаю: «Тогда, выходит, проходной только тот, за кем миллиарды? Тот, кто вор? Тот, за кем олигархи?» Если так, то это приговор стране.

Я знаю, что в любом случае президентские выборы не проиграю. Просто победы бывают разные. Есть задача-максимум — выйти во второй тур, и там я «завалю» любого. Задача-минимум — получить достойный результат, который убедит всех в том, что наша политическая сила гарантированно будет представлена в советах всех уровней.

Беседовал Виталий Пирович, газета "Комментарии:"

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