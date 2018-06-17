Вехи недели: Тимошенко без цензуры, парламент без согласия, Европа без Украины

В Ялте говорили о будущем мира и Украины после кризиса. В Верховной Раде в очередной раз не смогли организовать нормальную работу. В Нью-Йорке Виктор Ющенко пообещал сохранить за собой президентское кресло

Во время очередной ежегодной встречи «Ялтинской Европейской Стратегии» в Ливадийском дворце ее организатор Виктор Пинчук продемонстрировал собственный рейтинг фаворитов президентской гонки. Юлия Тимошенко выступила в пятницу и в телевизионном эфире ICTV появилась в пятничный прайм-тайм. Виктор Янукович и Арсений Яценюк с высокопоставленными гостями Виктора Пинчука общались в субботу. Каждому фавориту президентской гонки был выделен час для выступления, и за это время они старательно откатали обязательные программы. Тимошенко высказалась за европейский вектор интеграции и дружеские, но прагматичные отношения с Россией, Янукович пообещал бороться с коррупцией и избавить страну от евроромантизма, а Яценюк призвал создавать «Большую Европу» со столицей в Киеве.

Последнее предложение в контексте нынешнего внешнеполитического влияния Украины носит, мягко говоря, шапкозакидательский характер. К сожалению, официальный Киев сегодня не имеет возможности быть ни локомотивом интеграционных процессов, ни его спонсором. Нам бы на подножку поезда вскочить, чтобы из «серой зоны» поскорее выскочить. Виктор Ющенко, принявший участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, убедительно доказал, что Украина оказалась на периферии мировой политики. Добиться встречи с американским или российским коллегами украинскому Президенту не удалось. Пришлось пообещать американским журналистам сохранить за собой президентское кресло и через полгода – во второй-то каденции на встречу с Обамой время должно найтись.

Подобные президентские авансы заметно нервируют его политических оппонентов. Если в БЮТ действующего главу государства старательно позиционируют уже даже не хромой, а безногой и бескрылой уткой, то некоторые регионалы считают необходимым произвести контрольный «выстрел». В политическом, конечно, смысле. Иначе трудно объяснить, зачем вновь поднимать многострадальную тему отравления Ющенко осенью 2004-го и пытаться в который уже раз убедить народ, что Катерина Чумаченко-Ющенко – агент американских спецслужб...

Впрочем, это в закулисной борьбе регионалы преуспели куда больше, чем в реальном законотворчестве. Демонстрировавшееся соратниками Виктора Януковича в течение трех недель непреодолимое желание повысить минимальные зарплаты и прожиточный минимум натолкнулось на решение Верховной Рады об изменении процедуры голосования за злополучные законопроекты. По предложению Владимира Литвина, поддержанном коалицией и коммунистами, каждый парламентарий лично, а не путем нажатия на кнопку на пульте, должен был высказаться относительно проведения аттракциона предвыборной щедрости. Подобного коварства доверчивые как дети регионалы не ожидали. Консультанты даже вооружили стремительно вернувшегося из Сум в Киев Виктора Федоровича словом «факиры» для определения коалиционного коварства. Однако словесные гром и молния в исполнении лидера Партии регионов эффекта не возымели – необходимого количества партайгеноссе в его распоряжении под куполом не оказалось. Пришлось продолжить блокирование, одновременно повышая градус диалога со спикером и переходя на личности.

Заодно регионалам пришлось опровергать заботливо подброшенную СМИ информацию о том, что далеко не все члены их фракции (особенно – владельцы крупных заводов) горят желанием поднимать социальные стандарты на предложенный Михаилом Папиевым уровень. Это уже не первый случай, когда миф о монолитности Партии регионов не выдерживает столкновения с реальностью. Кстати, самая большая парламентская фракция сегодня все больше напоминает «Нашу Украину» пятилетней давности – с разнообразными группами влияния и пытающимся устраниться от конфликтов вождем-рейтингоносителем. Слабым утешением для регионалов стали проблемы, возникшие у зампреда бюджетного комитета Олега Ляшко с родной фракцией БЮТ.

Впрочем, даже гипотетическую потерю такого активного бойца как Ляшко, «идеальная команда» Тимошенко не заметит. В нее подтягиваются новые, знаковые персонажи. Например, Леонид Кравчук, который чрезвычайно лестно отзывался о работе Юлии Владимировны, покинул ряды СДПУ(о) в знак несогласия с участием партии в создании Левого блока. Теперь у Леонида Макаровича нет формальных причин не быть ВИП-агитатором за Тимошенко. Еще один ВИП – Юрий Луценко – заглаживает свою вину перед бютовцами с ретивостью человека, обеспокоенного политическим будущим. Он то пытается вызвать на допрос руководство Нацбанка, то борется (не на ковре) с олимпийцем-регионалом Эльбрусом Тедеевым.

Кстати, «сердечников» определенно порадовало решение Печерского суда, запретившего в любом виде размещать «недобросовестную рекламу» о деятельности Юлии Тимошенко. Заметно ошалевшим от подобной судебной избирательности политикам и журналистам Юлия Владимировна пояснила, что борется против «черного пиара», а не свободы слова. На деле же бютовские юристы в который раз продемонстрировали свои способности, через суд ограничив полет фантазии политических оппонентов. Общественное мнение в данном случае никого не интересует – слишком много поставлено на кон в президентской кампании.

Евгений Магда