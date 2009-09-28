В ЦИК сказали, за что будут снимать с регистрации кандидатов в Президенты

Регистрация кандидатов в президенты Украины будет проводиться с 19 октября по 13 ноября включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

Он, в частности, отметил, что избирательный процесс начинается 19 октября 2009 года, а голосование состоится 17 января 2010 года.

Что касается регистрации кандидатов, то, по словам А.МАГЕРЫ, срок регистрации достаточно продолжительный и достаточный для того, чтобы все желающие смогли своевременно предоставить необходимые документы.

Отвечая на вопрос журналистов относительно оснований для отказа в регистрации, А.МАГЕРА отметил, что чаще всего кандидаты сами обращаются в Центризбирком с просьбой снять их с регистрации.

Другие основания, по его словам, определены законом и касаются, в частности, наличия у кандидата в президенты судимости, решения суда об утрате кандидатом дееспособности или отсутствии гражданства Украины и тому подобное.

В любом случае, заверил А.МАГЕРА, ЦИК будет руководствоваться исключительно законодательством, принимая решение о регистрации того или иного кандидата в президенты Украины.