Регионал утверждает, что украинский химпром упал из-за цены на газ

Чтобы избежать дальнейшего критического сокращения объемов производства в химической промышленности Украины, необходимо скорейшее вмешательство власти, заявил в комментарии журналистам народный депутат Украины, заместитель главы Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, действия правительства «явно недостаточны» - «большинство пунктов прошлогоднего правительственного меморандума не выполнены». А.КЛЮЕВ отметил, что негативные тенденции по снижению уровня мировых цен на минеральные удобрения в первых двух кварталах, а также сезонное снижение спроса на них в третьем квартале приведет к дальнейшему снижению объемов производства, что, в свою очередь, ударит по финансовому состоянию предприятий отрасли. По данным депутата, в настоящее время остановлено производство минудобрений на «Ривнеазоте», «Крымском титане», «Сумыхимпроме» и «Днепровском заводе минеральных удобрений».

Говоря о сложностях украинской химической отрасли, А.КЛЮЕВ напомнил, что в себестоимости производства азотных удобрений природный газ составляет 65-90%. По его словам, отечественные химические предприятия больше других пострадали от беспрецедентного повышения цены на него в этом году. По его данным, они получают его по цене около 300 долларов за 1 тысячу кубометров, плюс транспортные затраты. «Они никак не могут конкурировать с российскими производителями, цена газа для которых сейчас составляет около 60 долларов за тысячу кубометров; даже американские и европейские производители используют газ дешевле», - сказал депутат. По его информации, наряду с Россией, более дешевым газом для производства минудобрений пользуются также предприятия Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Все первое полугодие отечественные химические заводы проработали с отрицательной рентабельностью – в наиболее сложном положении «Крымский титан» («минус» 45%) и «Днепровский завод минудобрений» («минус» 50%), сообщил народный депутат.

По словам А.КЛЮЕВА, не лучше ситуация и с производством фосфорных удобрений: несмотря на загрузку соответствующих отечественных мощностей менее чем на треть, продолжается увеличение импорта фосфорных удобрений из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, а также Китая, что вызвано неконкурентоспособностью отечественных производителей. По его данным, за первое полугодие производство фосфорных удобрений снижено на 88%.

Заместитель главы Партии регионов отметил, что, например, в Беларуси в химической промышленности, несмотря на кризис, наблюдается уверенный рост – на 32,4%.

А.КЛЮЕВ отметил, что кроме удешевления сырья для отечественных химиков, правительство должно применять ограничительные действия относительно массового импорта химической продукции; не допускать задержек по возвращению НДС, продолжить работу по снятию антидемпинговых пошлин на рынках ЕС, США и Латинской Америки. Но самое главное, государство должно стимулировать модернизацию отрасли, считает народный депутат.

Справка УНИАН. По информации Государственного комитета статистики Украины, предприятия химической промышленности Украины в январе-июле текущего года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,281 млн. тонн. Отмечается, что в июле, по сравнению с июнем т.г., производство азотных удобрений сократилось на 17,3%, а с июлем 2008 года – на 39,5%.

В 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% – до 2,672 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.