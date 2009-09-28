Яценюк считает, что Тимошенко хочет “задобрить” Москву перед выборами

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что желание правительства продать Одесский припортовый завод является попыткой “задобрить” Москву перед выборами.

Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил вчера в Ивано-Франковске на встрече с жителями города на Вечевой площади, отвечая на вопрос: не достанется ли завод российскому инвестору.

«Мы распродали страну, - отметил политик. – И когда я увидел, что премьер-министр решила продать Одесский припортовый завод, я понял почему. Понятно почему - выборы на носу. Нужно профинансировать выборы».

По его мнению, «нужно задобрить Россию для того, чтобы иметь поддержку на выборах». «Или Россию, или Запад, - добавил А.ЯЦЕНЮК. – Я не вижу разницы в этом. А нужно, в первую очередь, думать не о Москве или Брюсселе. О Киеве нужно думать».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что он внес в ВР постановление, которое предусматривает запрещение приватизации всех объектов в период кризиса. «Только та страна, которая хочет дать заработать на себе, может распродавать имущество в период кризиса, потому что его покупают за копейки, - отметил он. – Я обратился к Президенту Украины, и хорошо, что В.ЮЩЕНКО все же услышал это обращение и прекратил приватизацию Одесского припортового завода». Однако, по словам А.ЯЦЕНЮКА, «будет и дальше идти борьба за то, кто все-таки заработает деньги».

Лидер «Фронта перемен» выступает за то, чтобы государство контролировало стратегические объекты - в первую очередь энергетический и военно-промышленный сектор, железные дороги, порты, электростанции, сети. “На это государство должно иметь полный контроль», - подчеркнул он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «Президент не может утром проснуться и думать о том, как спят украинские олигархи: и отключат ли они тепло украинцам, или отключат газ, будут ли работать украинские железные дороги».

«Государство обязано контролировать стратегические объекты, - добавил А.ЯЦЕНЮК. – И если для этого нужно будет вернуть эти объекты, я их верну».