Литвин: «настоящая война» начнется после первого тура выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что «настоящая война» начнется после первого тура президентских выборов.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1 в воскресенье вечером.

По его словам, «сегодня реализуется один из сценариев полной дезорганизации работы Верховной Рады Украины».

Он убежден, что это делается для того, чтобы «в случае попытки ввести чрезвычайное положение с целью не допустить дальнейшего развития избирательного процесса в силу неблагоприятно складывающихся обстоятельств».

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня именно этот сценарий реализуется «и я не даю этому сценарию реализоваться».

Отвечая на вопрос о том, что и ему выгодно, чтобы результаты второго тура не были определены, и он смог бы тогда управлять страной как исполняющий обязанности президента Украины, В.ЛИТВИН ответил, что такого развития событий не может быть.

Он напомнил, что не может быть исполняющего обязанности президента Украины, поскольку глава государства складывает свои полномочия в день принятия присяги новоизбранным президентом.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что это один из сценариев развития событий в Украине. При этом он пошутил: «Так что поруководить не удастся», и добавил: «Пока».