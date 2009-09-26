Кучма и Черномырдин пришли к согласию

Мировой экономический кризис подталкивает Украину и Российскую Федерацию к более тесному экономическому и политическому сотрудничеству, считает специальный представитель президента РФ по экономическим отношениям со странами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Вместе нам легче выйти из этого кризиса», - отметил экс-посол РФ в Украине.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, в Украины и России «очень много интересных проектов».

«И в машиностроении, и в легкой промышленности, и в химии, и в космосе, у нас есть технологии, с которыми мы можем выходить на любой рынок вместе», - сказал спецпредставитель президента России.

По мнению В.ЧЕРНОМЫРДИНА, россияне жили, живут и будут всегда жить по-братски с украинцами. «И ничего нас, и никто нас не собьет с этого пути». – сказал он.

Со своей стороны бывший президент Украины Леонид КУЧМА заявил, что отношения Украины и Росси резко ухудшились после оранжевой революции и к настоящему времени уже «достигли дна».

Л.КУЧМА заявил, что Украина должна дружить с Россией. «Мы нужны друг другу». – сказал экс-президент Украины. При этом он назвал заблуждением мнения, что Украина может быть без России.