Янукович: Украине необходимо преодолеть болезнь «евроромантизм»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина должна преодолеть болезнь «евроромантизм» и начать развивать прагматичные отношения с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 6-ом саммите Ялтинской европейской стратегии.

По убеждению политика, Украина станет надежным партнером для Евросоюза.

В то же время, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, эти отношения должны базироваться на прагматичных принципах и конкретных проектах.

«Необходимо преодолеть болезнь «евроромантизм»», - сказал лидер Партии регионов.

Вместе с тем он также отметил, что перспективы интеграции Украины в ЕС зависят от политического решения самого европейского сообщества, которое с этим вопросом медлит.

«Мы уже давно находимся в состоянии, когда общество фактически не верит, что это когда-то произойдет – нет никаких сигналов», - оценил ситуацию вокруг европейских перспектив Украины В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он подчеркнул, что, например, такие неотложные вопросы, как создание зоны свободной торговли с ЕС, отмена визового режима, усовершенствования сферы энергетической безопасности, должны решаться с европейскими партнерами как можно скорее.