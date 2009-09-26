Янукович рассказал о своей большой мечте
15:59, 26 сентября 2009Политика
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Лидер ПР - на ялтинском саммите
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его целью и мечтой является объединение Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.
«Сегодня это моя цель и моя большая мечта – объединить всю страну», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, как он будет строить отношения со своими политическими оппонентами и их сторонниками, если станет Президентом Украины.
В то же время, при этом политик выразил мнение, что сегодня уже нет границы между Востоком и Западом страны.
«Она, к счастью, стерта действующей властью, ведь она убедила своих избирателей, что не может эффективно работать», - пояснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.
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