Янукович рассказал о своей большой мечте

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его целью и мечтой является объединение Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

«Сегодня это моя цель и моя большая мечта – объединить всю страну», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, как он будет строить отношения со своими политическими оппонентами и их сторонниками, если станет Президентом Украины.

В то же время, при этом политик выразил мнение, что сегодня уже нет границы между Востоком и Западом страны.

«Она, к счастью, стерта действующей властью, ведь она убедила своих избирателей, что не может эффективно работать», - пояснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.