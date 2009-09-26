Луценко думает, что в Харькове милиция делает раскрываемость пытками

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назвал показатель раскрываемости преступлений в Харьковской области «дутым и искусственным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Харькове.

«Процент раскрываемости - 83 - является дутым, искусственным и опасным», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил реальную неэффективность этого показателя. «Я ненавижу этот показатель. Есть два метода достичь его: или не регистрировать очевидные преступления, или незаконными методами», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

У министра внутренних дел сложилось «тревожное впечатление от методов деятельности харьковской милиции». Он предположил, что именно истязаниями добивается такой высокий показатель раскрываемости преступлений в Харьковской области.

Однако Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что не каждое заявление о применении незаконных методов влияния на подследственных соответствует действительности.

«На сегодняшний день только 10% из тысяч заявлений реально подтверждены», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он добавил, что очень часто такими заявлениями преступники прикрываются от ответственности.

Министр подчеркнул, что любой работник органов внутренних дел будет уволен из рядов милиции за применение незаконных методов дознания. «Единственное что нужно – достоверные доказательства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.