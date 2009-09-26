Тимошенко не будет говорить с Азаровым об экономике, пока он дачу не отдаст

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила одному из лидеров Партии регионов Николаю АЗАРОВУ отказаться от государственной дачи, которую он получил во время работы в предыдущем правительстве на должности первого вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким требованием Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к Н.АЗАРОВУ накануне в эфире телеканала «Украина».

«С вами, Николай Янович, я не об экономике буду говорить. Пожалуйста, когда уходили с должности в правительстве, кто вам дал право государственную дачу с собой забирать? Вы верните ее, а затем задавайте мне вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на упрек Н.АЗАРОВА в том, что у действующего главы правительства «дом больше», Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я ни к государственной собственности, ни к одной даче не то что там не жила, а пальцем не притронулась, а вы каждый раз уходите с дачей».

Представитель Партии регионов, в свою очередь, добавил, что «к приватизации государственной дачи» не имеет отношения. «Да, я там живу на государственной даче, как и многие другие.. Будет у вас право – пожалуйста, выселяйте. Вы уже пытались выселить», - сказал он.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала в следующий раз принести фотографии этой дачи.