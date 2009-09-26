Яценюк раскрыл свою цель

Народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает “за создание единой Большой Европы, в которой ведущим центром станет Киев”. Об этом он заявил, выступая на ежегодном саммите Ялтинской Европейской Стратегии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен», он отметил важность проведения конференция в Ялте, поскольку “именно здесь было принято решение о послевоенном укладе мира”, что имело “очень глубокие последствия, в первую очередь для Украины”. А.Яценюк подчеркнул, что “берлинская стена упала очень давно”, но осознание, что “двуполярного мира больше нет” так и не пришло. “И тогда, когда весь мир, по крайней мере уже в 1989 году, должен был думать о том, как реформироваться, как реорганизовать всю мировую систему – начиная с политической и заканчивая финансовой, – мы жили по старым правилам», – добавил А,ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что «к большому сожалению, сегодня раздел Украины на Восточную и на Западную - ни что иное, как раздел Европы – на Восточную и Западную” и все это является “следствием послевоенного уклада мира».

А.Яценюк отметил, что ЕС “к сожалению, закрепил деление Европы на Западную и на Восточную”. Он считает, что необходимо поставить вопрос “совсем по-другому – это вопрос Большой Европы”. “Я не могу упростить его просто до членства Украины в Европейском Союзе, и для меня самый важный именно вопрос европейской интеграции в рамках всей Европы”- отметил политик. По его словам, в повестке дня “должно стоять что-то вроде «Европейского концерта, которому уже почти 200 лет». Он прибавил, что необходимо “осознать, что мы как Европа имеем общие ценности, можем двигаться вместе”. А.Яценюк считает, что “мы как Европа можем быть конкурентными, ведь после этого мирового финансового кризиса, который не является в действительности финансовым, – мы получим новые центры влияния и совсем другой мир”.

Лидер “Фронта перемен” подчеркнул, что Европейский Союз самостоятельно врядли будет конкурентным, так же как Украина, Россия и другие страны. «Только в проекте Новой Европы – мой ответ. И это мой ответ на то, чем должна быть европейская интеграция», – заявил он.

А.Яценюк отметил, что “Киев может стать одним из инициаторов «проекта Большой Европы». “Моя цель– это не просто ЕС, потому что Европейский Союз состоялся и мало что в мире изменится от того, будет ли в нем 27 или 28-29 стран”- добавил он. При этом отметил, что следует признать: сегодня в ЕС также есть проблемы. По его словам, “для динамического развития и для формирования нового мирового центра влияния в посткризисном мире мы обязаны сформировать новый проект – проект Большой Европы, и Киев может быть здесь одним из инициаторов». Лидер “Фронта перемен” подчеркнул, что “Украина может стать одним из геополитических центров влияния”.

А.Яценюк подчеркнул, что «гегемона в мире больше нет, «всемирного управляющего» нет и мы должны готовиться к тому, что есть несколько континентов, которые между собой очень жестко будут конкурировать”. “Потому чем большие мы, чем более сильные у нас связи, чем меньше мы сами себя ограничиваем границами Европейского Союза, а ставим для себя задание формирования Большой Европы – тем лучший результат мы будем иметь», – считает лидер “Фронта перемен”.