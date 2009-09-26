Тимошенко говорит, что ПР боится выставить Януковича против нее

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО готова к открытой дискуссии с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала «Украина».

«Для меня нет никогда проблемы вести открытую дискуссию с любыми представителями оппозиции. Но я удивляюсь – почему Партия регионов боится выставлять своего лидера в прямую и честную дискуссию, а приходит почти половиной фракции для того, чтобы вместо лидера оппонировать премьеру. Для меня абсолютно не имеет значения, в каком формате вести дискуссию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.