Тимошенко говорит, что ПР боится выставить Януковича против нее

14:15, 26 сентября 2009
Политика
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Премьер открыта для дискуссии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО готова к открытой дискуссии с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала «Украина».

«Для меня нет никогда проблемы вести открытую дискуссию с любыми представителями оппозиции. Но я удивляюсь – почему Партия регионов боится выставлять своего лидера в прямую и честную дискуссию, а приходит почти половиной фракции для того, чтобы вместо лидера оппонировать премьеру. Для меня абсолютно не имеет значения, в каком формате вести дискуссию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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