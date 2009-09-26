Тимошенко уверяет, что не допустит дефолта Нафтогаза

Правительство реструктуризирует долг НАК «Нафтогаз Украины» и не допустит дефолта компании.

Об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время прямого эфира на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

«Сегодня я, как премьер-министр, занимаюсь реструктуризацией этого долга, чтобы спасти НАК «Нафтогаз» и Украину, и скажу вам - дефолта мы никогда не допустим, мы реструктуризируем этот долг и покажем, как нужно правильного хозяйствовать, и больше страна таких долгов брать не будет», - заверила премьер-министр.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительству сегодня приходится рассчитываться за займы НАК «Нафтогаз», которые были сделаны при предыдущем правительстве, когда финансово-экономическая ситуация в стране была спокойной, а сегодня эти долги нужно отдавать в условиях кризиса. “И сейчас, так были составлены контракты, что Украине просто предъявляют то, что они одолжили - 1,7 млрд. долларов", - сказала она.

«И мы сегодня как власть, как правительство разгребаем эти долги и мы договорились со всеми компаниями, что мы будем постепенно, по графику погашать долги», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.