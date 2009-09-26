Тимошенко обещает не допустить введения цензуры в СМИ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что не допустит цензуры в средствах массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в прямом эфире на канале «Украина».

"Я никогда в жизни не допущу цензуры", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО в ответ на высказанные журналистами опасения, что в случае ее победы на выборах может быть введена цензура в СМИ.

Кроме того, она высказала удовлетворение решением Печерского районного суда столицы о запрете недобросовестной рекламы, которая касается деятельности премьер-министра. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оно абсолютно соответствует действующему закону о рекламе.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что необходимо различать «черную» рекламу, которая распространялась в ее адрес с использованием слова «ВОНА», и критику, которую в Украине уже никто никогда запретить не сможет. "Мне кажется, что в нашей стране уже никто никогда не запретит критику, и никакой суд этого никогда сделать не сможет", - заявила премьер.

В своей рекламной кампании как кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО пообещала не использовать «чернуху».