Тимошенко назвала свой курс гривни к доллару

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что стабилизации национальной валюты Украины будет способствовать смена руководства Национального банка Украины.

Об этом она заявила вчера вечером в прямом эфире телеканала „Украина”, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

„Согласно Конституции Украины, за курс национальной валюты отвечает Национальный банк, а правительство Украины не то что не имеет права, ему прямо запрещено вмешиваться в эти вещи”, - подчеркнула глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, курс валюты зависит от того, какие НБУ осуществляет объемы эмиссии, с какими объемами интервенций выходит на рынок. „Я убеждена, и еще раз это подчеркиваю, что на сегодняшний день по импорту, по экспорту, по всем показателям, по всем параметрам бюджета и по ситуации, которая есть во время кризиса, максимум, какой сегодня может быть курс – это 7-7,50 гривен за один доллар”, - отметила премьер-министр.