Тимошенко: правительство не допустит дефолта Нафтогаза

Правительство реструктуризирует долг НАК «Нафтогаз Украины» и не допустит дефолта компании. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале «Украина».

«Сегодня я, как премьер-министр, занимаюсь реструктуризацией этого долга, чтобы спасти НАК «Нафтогаз» и Украину, и скажу вам - дефолта мы никогда не допустим, мы реструктуризируем этот долг и покажем, как нужно правильного хозяйствовать и больше страна таких долгов брать не будет», - цитирует ее Правительственный портал.

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что правительству сегодня приходится рассчитываться за займы НАК «Нафтогаз», сделанные предыдущим правительством, когда финансово-экономическая ситуация в стране была спокойной, а сегодня эти долги нужно отдавать в условиях кризиса.

«И мы сегодня как власть, как правительство разгребаем эти долги, и мы договорились со всеми компаниями, которые будут постепенно, по графику гасить долги», - заметила Юлия Тимошенко.